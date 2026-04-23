Majka Jeżowska szukała męża na planie muzycznego show? Artystka bezlitośnie rozprawia się z plotkami

Majka Jeżowska wyśmiewa internetowe doniesienia. Padły słowa o młodszych partnerach

Piosenkarka, od dziesięcioleci uwielbiana przez kilka pokoleń słuchaczy, wyznała, że długa obecność na scenie uodporniła ją na najróżniejsze spekulacje. Wiele z nich bywało bolesnych, a inne całkowicie mijały się z prawdą. Artystka zapamiętała jednak wyjątkową anegdotę, która zamiast wzbudzić w niej gniew, doprowadziła ją do łez ze śmiechu.

Trenerka "The Voice Senior" polowała na kandydata do ołtarza? Gwiazda odpowiada

Zabawna sytuacja miała miejsce w okresie, gdy Majka Jeżowska zasiadała w fotelu jurorskim w hitowym programie "The Voice Senior". Wokalistka z ogromnym zaangażowaniem zabiegała o utalentowanych uczestników, stosując do tego bardzo nieszablonowe metody. Jedną z jej głównych taktyk było nawiązywanie do elementów garderoby kandydatów, co skutecznie przełamywało dystans i zachęcało ich do zasilenia jej grupy.

Taka strategia jurorska wystarczyła, aby w przestrzeni internetowej zaczęły krążyć kompletnie oderwane od rzeczywistości teorie. Użytkownicy sieci zaczęli drwić, że gwiazda najwidoczniej pomyliła telewizyjne formaty i zamiast wokalnych talentów, uważnie rozgląda się za kandydatem na męża.

Piosenkarka nie ukrywała szczerego rozbawienia wymysłami widzów muzycznego show. Podchodziła do całej sprawy z ogromnym dystansem, do którego zresztą zdążyła już przyzwyczaić swoją publiczność. Zaznaczyła, że autorzy takich wpisów ewidentnie nie śledzą jej medialnych wypowiedzi, ponieważ ona sama od dawna preferuje relacje z młodszymi mężczyznami. W formie żartu rzuciła nawet, że idąc tym tropem, powinna raczej szukać szczęścia w programie "The Voice Kids", co natychmiast wywołało kolejną lawinę komentarzy.

"Ostatnio jak byłam trenerką w "The Voice Senior" i próbowałam zdobyć fajnych wokalistów - panów do mojej drużyny. No i miałam taką strategię, że byłam ubrana na jeansowo, jak senior miał jeansy, to mówiłam, zobacz, jak pasujesz do mnie... Mietek masz jeansy, ja mam jeansy, chodź do mojego teamu. No to komentarzy były takie, że pomyliłam programy, że tu się nie szuka mężów. No to było bardzo śmieszne. I pamiętam, że odpowiadałam w taki sposób, że no, jeśli pani czy pan uważa, że ja w programie "The Voice Senior" chcę znaleźć, że to w ogóle nie czyta wywiadów ze mną, bo ja wolę młodszych panów i może w "The Voice Kids"... oczywiście żartuję, ale to były śmieszne komentarze - mówi nam Majka Jeżowska."

Rozmowę z popularną wokalistką w imieniu redakcji przeprowadziła Julita Buczek.