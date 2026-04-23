Miłosne intrygi Darka i szczere intencje Krystiana. Przetasowanie par w Hotelu Paradise?

Nowi uczestnicy w Hotelu Paradise. Reakcje kolegów i podwójne urodziny

Chłopcy nie ukrywali swojego zachwytu nie tylko Zuzią, ale również Denisem. Magda nie ukrywała tego, że podoba się jej uroda Zuzi.

- Jesteś naprawdę ładna - powiedziała Magda.

Panowie postanowili jednak wręczyć piękne bukiety kwiatów zarówno Oliwce i Dominice, które świętowały urodziny. Dziewczyny nie ukrywały łez poruszenia. Mimo to, wieczorem postanowiły potańczyć.

- Po jakimś czasie jak załapałem, stwierdziłem, że ale flow i lecimy - powiedział Denis.

Zuzia za to zdecydowanie spodobała się Krystianowi. Chłopakowi zaimponowało je wykształcenie.

- Jak jest sytuacja kryzysowa, to nagle jest więcej bliskości między Oliwką a Krystianem. Może ma Oliwka taki plan na siebie - skomentowała Roksana.

Magda wyjaśnia z Andrzejem focha

Andrzej nie ukrywał tego, że chce wyjaśnić z Magdą sytuację z fochem, którego strzeliła podczas nagrywania filmu.

- Nie lubię takiej przepychanki. Dzielą nas proste rzeczy. Tyle lat wszyscy mają, a czuję się jak w przedszkolu - powiedział Andrzej.

Magda nie ukrywała też żalu, że nie może spędzić z Andrzejem sam na sam czasu. A czasami chciałaby to zrobić.

Nowi uczestniczce, a podboje Darka. "Nie chcę o tym słuchać"

Denis nie ukrywa, że podoba się mu bardzo Zuzia. A dziewczyna nie ukrywa swojego zachwytu Krystianem i Marcelem.

Okazało się jednak, iż w tle dzieją się inne dramaty. Oliwia ma rzekomo podbijać do Darka, który zapomniał o dawnych urazach. Mimo to ma w planach pozbycie się dziewczyny. Chce ją do siebie przekonać, aby później ją odrzucić podczas Rajskiego Rozdania. Roksana nie ukrywał swojego poruszenia tym wszystkim. Było jej zwyczajnie przykro.

- Ja nie chcę już o tym słuchać [...] One nie są głupie [...] Potem one na Uberpandorze będą wyciągać "że skoro jesteś w parze romantycznej z Roxie, a podbijasz do Oliwki" [...] Nie będę robiła z siebie idiotki - powiedziała Roksana.

Nikt się jednak nie spodziewał tego, co się wydarzy nad basenem. Oliwka będąc pod wpływem alkoholu zbiła przy basenie szklankę Roksany. Polała się krew z jej lęki, a kawałki szkła znalazły się na... Roksanie.

Mało kto jednak też wiedział, że od początku wszystko obserwuje Zuzia. Dziewczyna szybko zauważyła, że Krystian dba o Oliwię, a ona... nie do końca wszystko odwzajemnia.

Darek robi sobie grunt nie tylko u Oliwki

Podczas rozmowy na gdybalni Darek przyznał, że Oliwia się mu podoba i chętnie zrobi podmiankę. Ta była zmieszana, ale stwierdziła, że jeżeli coś się będzie psuć, to będą w kontakcie. Pojawiła się jednak nowa opcja, czyli Zuzia. Stwierdziła ona, że Darek do niej najbardziej pasuje.

- Najbardziej mi leżysz [...] Masz zielone światło i wyciągam rękę - powiedział Darek do Zuzi.

Darek w łóżku z Roksaną później stwierdził, że to wszystko jednak gra, bo później wyszło, kto jest "graczem". Sama Roksana wszystkim jest zdegustowana i nie chce brać udziału w intrydze Darka.