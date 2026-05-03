Polskie trio z mistrzostwem! Portugalia zachwyca się Polakami z Porto

FC Porto oficjalnie sięgnęło po tytuł mistrza Portugalii, pokonując w sobotę ekipę FC Alverca 1:0.

Decydującą bramkę zdobył Jan Bednarek, który reprezentuje barwy klubu wspólnie z Jakubem Kiwiorem oraz Oskarem Pietuszewskim.

Informacje o wielkim uznaniu dla naszych rodaków przekazał Marcin Zatyka, wysłannik agencji PAP.

Polacy w FC Porto z mistrzostwem. Zachwyty nad Bednarkiem, Kiwiorem i Pietuszewskim!

Jak zaznaczają portugalscy dziennikarze, Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski mieli gigantyczny wpływ na końcowy triumf FC Porto w rozgrywkach ligowych. Popularne „Smoki” zagwarantowały sobie pierwsze miejsce w lidze już na dwie kolejki przed końcem sezonu. Miejscowa prasa mocno eksponuje bramkę zdobytą przez Bednarka w 40. minucie spotkania, która ostatecznie przypieczętowała mistrzostwo dla gospodarzy.

Relacje ze starcia na Estadio do Dragao, prowadzone przez telewizję Sport TV oraz rozgłośnię Antena 1, wskazywały na dość skromny wymiar zwycięstwa nad przyjezdnymi. Zwrócono również uwagę na fakt, że jest to premierowe mistrzostwo dla Andre Villasa-Boasa w roli prezesa klubu. To właśnie szef portugalskiego giganta odegrał najważniejszą rolę w sprowadzeniu polskich zawodników do mistrzowskiej drużyny.

Dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego nie mają wątpliwości, że znakomita dyspozycja Bednarka i Kiwiora – stoperów pozyskanych latem z angielskich boisk – skłoniła działaczy do odważnego ruchu w zimowym oknie transferowym. W styczniu szeregi zespołu zasilił 17-letni skrzydłowy, Oskar Pietuszewski. Zdaniem ekspertów to właśnie Jan Bednarek wyrósł na jedną z największych gwiazd FC Porto w całych rozgrywkach.

- Od początku był filarem obrony, kapitanem bez opaski, nieformalnym liderem - oceniła Antena 1.

Przedstawiciele portugalskiego radia dodają, że gol polskiego obrońcy, strzelony głową jeszcze przed przerwą, dał drużynie pełną kontrolę nad wydarzeniami na murawie Estadio do Dragao. Stacja Sport TV oficjalnie mianowała defensora najlepszym zawodnikiem tego decydującego starcia.

Z kolei dziennikarze Radio Renascenca skupili się na postawie Oskara Pietuszewskiego. Choć 17-latek opuścił boisko w drugiej części gry, wcześniej zdołał wielokrotnie napsuć krwi defensorom FC Alverca.

- Choć spodziewaliśmy się lepszego występu młodego Polaka, to dzisiejszy wieczór będzie dla tego siedemnastolatka pamiętnym wydarzeniem - podsumowała stołeczna rozgłośnia.

W pomeczowych podsumowaniach podkreślono, że młodziutki skrzydłowy stał się nieoczekiwanym odkryciem w rundzie wiosennej. Jego bilans w postaci trzech trafień i dwóch asyst był niezwykle cenny w kontekście wywalczenia krajowego czempionatu. Dla ekipy „Smoków” to już 31. triumf w najwyższej klasie rozgrywkowej w Portugalii.