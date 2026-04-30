Kontrowersje w hicie Ligi Mistrzów. Sędzia odwołał rzut karny, a trener Arsenalu się wściekł

Atletico - Arsenal: Dwie jedenastki i anulowana decyzja arbitra

Tegoroczna edycja Ligi Mistrzów zbliża się ku końcowi, a do rozegrania pozostały już tylko trzy spotkania. W trwającym tygodniu kibice śledzili pierwsze starcia półfinałowe. We wtorek po niezwykle zaciętym i obfitym w bramki meczu Paris Saint-Germain pokonało Bayern Monachium wynikiem 5:4. Dzień później na murawie zmierzyły się ekipy Atletico Madryt i Arsenalu Londyn. Tym razem padły zaledwie dwie bramki, a obie z rzutów karnych. Tuż przed końcem pierwszej połowy wynik otworzył Viktor Gyokeres, który został przewrócony przez Davida Hancko. W 56. minucie stan rywalizacji wyrównał Julian Alvarez, pewnie egzekwując karnego podyktowanego za zagranie ręką przez Bena White'a przy próbie zablokowania strzału Marcosa Llorente. W późniejszej fazie meczu arbiter odgwizdał kolejną „jedenastkę” dla gości, jednak po interwencji systemu VAR postanowił zmienić zdanie. Ta sytuacja mocno zirytowała menedżera Arsenalu, Mikela Artetę.

Po zakończeniu spotkania hiszpański szkoleniowiec nie potrafił ukryć ogromnej frustracji. Choć całe zajście wzbudziło spore kontrowersje, to eksperci mają wątpliwości, czy rzut karny faktycznie się należał (Eberechi Eze został lekko muśnięty przez Hancko). Sam Mikel Arteta jest jednak w stu procentach przekonany o słuszności swoich pretensji.

„Jestem ekstremalnie rozczarowany i zirytowany decyzją o odwołaniu drugiego rzutu karnego. To było niezgodne z przepisami, nie rozumiem tego. Jest wyraźny kontakt, odgwizdujesz to i nie możesz odwołać jedenastki w takiej sytuacji. To nie do zaakceptowania”

- grzmiał trener „Kanonierów” w wywiadzie udzielonym stacji TNT Sports.

„Czy kibice Atletico mieli wpływ na decyzje sędziego? Nie wiem, to pytanie do niego, ale w tym przypadku na pewno arbiter podjął złą decyzję. Coś takiego nie powinno wydarzyć się na tym poziomie”

- zaznaczył stanowczo Arteta. Decydujące mecze rewanżowe półfinałów Ligi Mistrzów zaplanowano na wtorek, 5 maja, kiedy Arsenal podejmie Atletico, oraz na środę, 6 maja, gdy Bayern zmierzy się z PSG.

TOMASZEWSKI APELUJE: ROBERT ZACHOWAJ SIĘ JAK FACET I ODEJDŹ!