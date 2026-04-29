Uczestnik "The Traitors. Zdrajcy" zaatakowany w trakcie wyprowadzania psów. Doszło do szarpaniny

Uczestnik "The Traitors. Zdrajcy" - kim jest Sebastian Tomala?

Sebastian Tomala to 35-letni mieszkaniec Warszawy, który zdobył rozpoznawalność dzięki udziałowi w reality show "The Traitors. Zdrajcy". Na co dzień pracuje jako barber, udziela się również w modelingu i buduje swoją pozycję w mediach społecznościowych jako influencer. Jego charakterystyczny wygląd – tatuaże, łysina i złoty ząb – często przywodzi na myśl groźnego gangstera. Z uczestnictwa w programie zapamiętano go m.in. z deklarowania bycia lojalnym, w co współgracze nie uwierzyli, eliminując go już w 3. odcinku. Z zawarcia małżeństwa zwierzał się prywatnie, a w reality show skupiał się na psychologicznej analizie przeciwników, by udowodnić, że wizerunek zewnętrzny często wprowadza w błąd.

Szarpanina z rodzicami na spacerze z psami. Interwencja policji

Ostatnio influencer wpadł na pomysł przeprowadzenia internetowej akcji: w ciągu dziesięciu godzin miał wyprowadzić na spacer dwadzieścia siedem psów ze schroniska. Całe wydarzenie relacjonował na Instagramie, co pozytywnie wpłynęło na jego zasięgi. Nie przewidział jednak, że podczas jednego ze spacerów zostanie bezpodstawnie zaatakowany, a całe zdarzenie zakończy się interwencją policji.

"Przyszedłem z tymi psami tutaj, jakaś kobita z chłopem krążyli samochodem, zaczęli się mnie wypytywać skąd ja jestem, co ja tutaj robię. Okazało się, że córkę tutaj mają, która pracuje niedaleko. Myśleli, że ja do niej przyjechałem. Zaczęli się ze mną tutaj kłócić. Kobieta zaczęła mnie nagrywać, więc złapałem jej za ten telefon [...] normalnie walka była. Nie chcieli się do mnie odczepić. Zadzwonili po policję, więc zaraz będziemy gadać z policją" - relacjonował Sebastian na Instagramie.

W trakcie awantury krewka kobieta uszkodziła jego ubranie – porwała mu kurtkę. Poszkodowany stwierdził jasno, że nie zbagatelizuje tej napaści. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia policjanci przesłuchali celebrytę i przyjęli od niego stosowne oświadczenie.

"Tam są grube problemy psychiczne. Chodziło im o córkę, którą rzekomo miałem zbałamucić. A ona była pełnoletnia" - tłumaczył Sebastian.

Jak się później okazało, rodzice zawiadomili funkcjonariuszy w zupełnie innej sprawie, domagając się interwencji mającej na celu odzyskanie samochodu należącego do ich dorosłej córki. Celebryta, zdumiony absurdem całego incydentu, nawiązał krótki kontakt z poszkodowaną kobietą.

"Wydaje się spoko osobą, niestety była zawstydzona i zapłakana zachowaniem rodziców. Zakończyło się to tak, że oni tam się dalej kłócili i po którymś wyjściu, to nie było żadnych samochodów i tych ludzi. Żadnych przeprosin dla mnie" - powiedział Sebastian.

Mimo rad ze strony swoich followersów, by wyciągnąć od pary awanturników pieniądze za wyrządzone szkody, Tomala ostatecznie zaniósł uszkodzoną kurtkę do naprawy we własnym zakresie i na swój koszt.