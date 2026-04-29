"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4207

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" sprawiły, że życie znanych nam osób mocno się skomplikowało. Spanikowana Monika szukała ratunku u Weroniki, podczas gdy osadzony w areszcie Damian padł ofiarą brutalnego pobicia po tym, jak współwięźniowie dowiedzieli się o stawianych mu zarzutach. Sytuacja wyglądała naprawdę groźnie, zwłaszcza że Sławek poinformował Cieślikową o istnieniu twardych dowodów potwierdzających rzekome kontakty jej męża z czternastolatką. Równolegle fiaskiem zakończył się plan Kasi oraz Anety, co skłoniło Żbikową do wyznania Andrzejowi prawdy o intrygach Kaliny i jej sfingowanej kradzieży. Nie zabrakło też napięć domowych, bo Igor musiał ostro zdyscyplinować Julkę po jej nocnych ekscesach, a gdy dziewczyna została sama, niespodziewanie odwiedził ją Leon. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Na Wspólnej" odc. 4207 - streszczenie

Junior zmaga się z trudnymi emocjami po tym, jak zobaczył Elizę w ramionach swojego trenera. Chłopak podczas wspólnego śniadania pozwala sobie na dwuznaczne uwagi, lecz ostatecznie decyduje się zaprosić Wichrowskiego na szkolne przedstawienie. Z kolei Bartek podejmuje radykalną decyzję i ogłasza młodym zawodnikom, że zamyka klub bokserski oraz wyjeżdża z kraju. W tym samym czasie Sławek próbuje ustalić, kto stoi za kradzieżą telefonu Damiana, a Monika prosi o wsparcie Igora, co nie uchodzi uwadze podsłuchującej ich Sandry. Darek przekazuje ojcu szokujące informacje o intrygach Kaliny, która próbowała oskarżyć go o poważne przestępstwo. Andrzej jest wstrząśnięty tymi doniesieniami i planuje ujawnić prawdę, podczas gdy Łukasz zaczyna szantażować Kalinę, obawiając się wspólnego upadku.

"Na Wspólnej" odc. 4207 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani serialu z pewnością nie chcą przegapić kolejnych wydarzeń z życia swoich ulubionych postaci. Codzienne perypetie mieszkańców ulicy Wspólnej regularnie przyciągają przed telewizory liczne grono odbiorców, którzy chcą wiedzieć, jak potoczą się dalsze spory między bohaterami. Warto zarezerwować sobie czas wieczorem, aby być na bieżąco z nowymi wątkami i narastającymi konfliktami. Najnowszy odcinek zostanie pokazany w połowie tygodnia na głównej antenie stacji. Premiera 4207. odcinka "Na Wspólnej" odbędzie się 6 maja 2026 roku o godzinie 20:15 w telewizji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to jedna z najdłużej emitowanych produkcji, która od lat gromadzi przed ekranami całe rodziny. Wszystko zaczęło się od grupy przyjaciół z domu dziecka, których połączyła niezwykła więź i wspólne zamieszkanie w kamienicy przy tytułowej ulicy. Dziś obserwujemy już losy kolejnych pokoleń, patrząc na ich wzloty, upadki oraz trudne wybory życiowe. Serial słynie z tego, że porusza tematy bliskie każdemu z nas, pokazując, że przyjaźń może być silniejsza niż więzy krwi. W produkcji występuje znana i lubiana obsada, w której skład wchodzą tacy aktorzy, jak:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)