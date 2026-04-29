Ponad 50 różnorodnych prac 30 artystów. „Kwiato - stany” można oglądać w MCSW Elektrownia

Daria Żurowska
2026-04-29 11:12

W Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu można oglądać wystawę „Kwiato - stany”. Ekspozycja pokazuje kwiaty jako symbol emocji, pamięci i ukrytych znaczeń. Wystawa jest dostępna dla zwiedzających do 17 maja.

Kwiat- stany

Autor: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu/ Facebook

"Kwiato – stany" to tytuł wystawy, którą do 17 maja można oglądać w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesne Elektrownia w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy prace 30 artystów. Będzie ich ponad 50. 

Na wystawie zobaczy głównie malarstwo, malarstwo monumentalne, wielkie wspaniale prace, ale też małe, symboliczne, często rysunkowe. Są tez instalacje rzeźbiarskie. Prac jest ponad 50. Łącznie trzydziestka artystów, którzy dotykają tematu kwiatowego w bardzo zaskakujący sposób - mówi Paweł Witkowski kurator wystawy 

Wystawę można oglądać do 17 maja. Dodatkowo w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia można oglądać prace Jędrzeja Bieńko. Kocham Cię.

