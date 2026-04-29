"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4210

Ostatnie zdarzenia pokazały, że w serialu "Pierwsza miłość" atmosfera stała się wyjątkowo gęsta i niebezpieczna. Bolesław desperacko próbował odzyskać kontrolę nad żoną oraz córką, jednak personel kliniki skutecznie odciął go od Elizy, a prawdziwy dramat przeżyła Angelika, którą porwano tuż przed dotarciem do wynajętego mieszkania. Tymczasem załamany Filip szukał zapomnienia w alkoholu i przypadkowych relacjach, co doprowadziło do wyrzucenia go z praktyk lekarskich oraz ryzykownej konfrontacji z Radkiem. Równocześnie Darek prowadził niebezpieczną grę na dwa fronty, donosząc ojcu na kibiców Iskry i jednocześnie podpuszczając ich do zastraszania Bolesława. Cała ta skomplikowana intryga zaczęła mocno uderzać w samego pomysłodawcę, komplikując i tak już napiętą sytuację. Pora zatem sprawdzić, jakie będą dalsze losy bohaterów po tych wszystkich wstrząsających wydarzeniach.

"Pierwsza miłość" odc. 4210 - streszczenie

Radek i Maja skupiają się na ostatnich przygotowaniach do wystąpienia na konferencji medycznej, jednak ich współpracę utrudniają niepokojące plotki na temat mężczyzny krążące po klinice. W tym samym czasie Julita wszczyna głośną awanturę z Filipem, w którą angażuje się również Florian. Bolesław dzięki przekupieniu jednej z pielęgniarek dowiaduje się, że jego żona właśnie kończy hospitalizację i zamierza wrócić do domu. Kiedy zjawia się po Elizę, ta oświadcza mu prosto w twarz, że podjęła decyzję o rozstaniu i odchodzi od niego na zawsze. Mąż informuje ją jednak o dramatycznym zdarzeniu – porwaniu Angeliki, za której uwolnienie kibole żądają aż dwóch milionów złotych. Zdesperowana Eliza prosi o pomoc Świdra, ale ten w zamian za wsparcie finansowe wysuwa niemoralną propozycję. Równocześnie Borys odkrywa tożsamość porywacza i zaczyna go śledzić, licząc na rozwiązanie sprawy.

"Pierwsza miłość" odc. 4210 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial ten od lat cieszy się niesłabnącą popularnością i przyciąga przed telewizory osoby ciekawe dalszych losów mieszkańców Wrocławia. Każdy epizod to nowa dawka informacji o skomplikowanych relacjach międzyludzkich i problemach, z jakimi mierzą się bohaterowie. Aby dowiedzieć się, jak Eliza zareaguje na ofertę Świdra, warto zarezerwować sobie czas w najbliższą środę. Odcinek 4210 serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany 6 maja 2026 roku na kanale Polsat o godzinie 18:00.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja towarzysząca widzom już od 2004 roku, łącząca w sobie wątki obyczajowe, kryminalne, a nawet komediowe. Akcja toczy się pomiędzy tętniącym życiem Wrocławiem a spokojniejszym Wadlewem, co pozwala na pokazanie szerokiego przekroju problemów społecznych. Twórcy stawiają na autentyczność, poruszając tematy bliskie każdemu człowiekowi, od młodzieńczych rozterek po dojrzałe dylematy moralne. To opowieść o grupie przyjaciół, których życie jest pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji i trudnych do przewidzenia sytuacji. W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)