"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4210

Ostatnie zdarzenia pokazały, że w serialu "Pierwsza miłość" atmosfera stała się wyjątkowo gęsta i niebezpieczna. Bolesław desperacko próbował odzyskać kontrolę nad żoną oraz córką, jednak personel kliniki skutecznie odciął go od Elizy, a prawdziwy dramat przeżyła Angelika, którą porwano tuż przed dotarciem do wynajętego mieszkania. Tymczasem załamany Filip szukał zapomnienia w alkoholu i przypadkowych relacjach, co doprowadziło do wyrzucenia go z praktyk lekarskich oraz ryzykownej konfrontacji z Radkiem. Równocześnie Darek prowadził niebezpieczną grę na dwa fronty, donosząc ojcu na kibiców Iskry i jednocześnie podpuszczając ich do zastraszania Bolesława. Cała ta skomplikowana intryga zaczęła mocno uderzać w samego pomysłodawcę, komplikując i tak już napiętą sytuację. Pora zatem sprawdzić, jakie będą dalsze losy bohaterów po tych wszystkich wstrząsających wydarzeniach.
"Pierwsza miłość" odc. 4210 - streszczenie
Radek i Maja skupiają się na ostatnich przygotowaniach do wystąpienia na konferencji medycznej, jednak ich współpracę utrudniają niepokojące plotki na temat mężczyzny krążące po klinice. W tym samym czasie Julita wszczyna głośną awanturę z Filipem, w którą angażuje się również Florian. Bolesław dzięki przekupieniu jednej z pielęgniarek dowiaduje się, że jego żona właśnie kończy hospitalizację i zamierza wrócić do domu. Kiedy zjawia się po Elizę, ta oświadcza mu prosto w twarz, że podjęła decyzję o rozstaniu i odchodzi od niego na zawsze. Mąż informuje ją jednak o dramatycznym zdarzeniu – porwaniu Angeliki, za której uwolnienie kibole żądają aż dwóch milionów złotych. Zdesperowana Eliza prosi o pomoc Świdra, ale ten w zamian za wsparcie finansowe wysuwa niemoralną propozycję. Równocześnie Borys odkrywa tożsamość porywacza i zaczyna go śledzić, licząc na rozwiązanie sprawy.
"Pierwsza miłość" odc. 4210 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Serial ten od lat cieszy się niesłabnącą popularnością i przyciąga przed telewizory osoby ciekawe dalszych losów mieszkańców Wrocławia. Każdy epizod to nowa dawka informacji o skomplikowanych relacjach międzyludzkich i problemach, z jakimi mierzą się bohaterowie. Aby dowiedzieć się, jak Eliza zareaguje na ofertę Świdra, warto zarezerwować sobie czas w najbliższą środę. Odcinek 4210 serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany 6 maja 2026 roku na kanale Polsat o godzinie 18:00.
Polecany artykuł:
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to produkcja towarzysząca widzom już od 2004 roku, łącząca w sobie wątki obyczajowe, kryminalne, a nawet komediowe. Akcja toczy się pomiędzy tętniącym życiem Wrocławiem a spokojniejszym Wadlewem, co pozwala na pokazanie szerokiego przekroju problemów społecznych. Twórcy stawiają na autentyczność, poruszając tematy bliskie każdemu człowiekowi, od młodzieńczych rozterek po dojrzałe dylematy moralne. To opowieść o grupie przyjaciół, których życie jest pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji i trudnych do przewidzenia sytuacji. W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)