Donoszą o tajemniczym spotkaniu Roberta Lewandowskiego w Italii! Zaskakujący kierunek transferu

Przyszłość polskiego napastnika rodzi wiele spekulacji, a wśród potencjalnych pracodawców wymienia się włoskich gigantów: Juventus oraz AC Milan. Włoski reporter Nicolo Schira ujawnił informacje o rzekomym spotkaniu przedstawicieli klubu z Turynu z reprezentantem Polski. Dziennikarz twierdzi, że zespół ze stolicy Piemontu rozważa zaproponowanie napastnikowi umowy obowiązującej do 2027 roku. Roczne wynagrodzenie snajpera miałoby oscylować w granicach 6 milionów dolarów.

Był środek nocy, bolesne wyznanie Roberta Lewandowskiego. Spłynęły poruszające słowa

Przejście Lewandowskiego do Juventusu mogłoby oznaczać zajęcie miejsca Arkadiusza Milika, którego karierę w Turynie regularnie hamują urazy. Z kolei ekipa z Mediolanu, choć wcześniej brana pod uwagę jako nowy klub "Lewego", miała zmienić priorytety i na szczycie swojej listy życzeń umieścić Alexandra Sørlotha, napastnika Atletico Madryt.

Polski snajper kończy swój czwarty rok występów dla Dumy Katalonii, a jego dalsze losy w hiszpańskiej drużynie pozostają zagadką. Niedawno pojawiły się informacje, według których władze Barcelony zaoferowały mu nowe warunki, zakładające niemal o połowę mniejsze zarobki. Dodatkowo pozycja "Lewego" w zespole miałaby ulec osłabieniu. Mimo tych trudności, napastnik nie może narzekać na brak opcji. Choć mówiło się o egzotycznych kierunkach, do gry o podpis Polaka włączyć się miały włoskie tuzy: AC Milan i Juventus. To właśnie o potajemnych rozmowach z władzami klubu z Turynu dyskutuje się obecnie w piłkarskim świecie.

Lewandowski szczerze o odejściu z FC Barcelony. Kapitan kadry wciąż się waha

Powyższe rewelacje opublikował na platformie społecznościowej X włoski ekspert od rynku transferowego, Nicolo Schira.

Sytuacja w Juventusie jest o tyle ciekawa, że tamtejsza prasa donosi o zbliżającym się rozstaniu klubu z Arkadiuszem Milikiem, który od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi. Zarówno zespół z Piemontu, jak i AC Milan, od dłuższego czasu poszukują skutecznego napastnika. Pozyskanie zawodnika światowej klasy jest priorytetem dla obu drużyn. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że ekipa z Mediolanu skierowała swoje zainteresowanie na młodszego o siedem lat od Polaka Norwega, Alexandra Sørlotha, grającego obecnie w Atletico Madryt.

Zdjęcia: Robert Lewandowski i stylówki na kadrę

Expected a meeting in the next days between #Juventus and Robert #Lewandowsmi to explore the conditions to try to sign the striker as a free agent. #Juve could offer a contract until 2027 with a salary of 6M to try to convince the polish. #transfers https://t.co/RKNPb4baNJ— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 21, 2026