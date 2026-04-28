Ma 40 lat i dwoje dzieci. Wybitna mistrzyni wraca z emerytury! Ale historia

Sensacyjna decyzja wybitnej biegaczki. Allyson Felix celuje w IO 2028

Wybitna reprezentantka Stanów Zjednoczonych zeszła ze sportowej sceny w 2022, a w 2024 roku powitała na świecie swojego drugiego potomka. Teraz niespodziewanie zadeklarowała chęć ponownego rywalizowania z najlepszymi, obierając za cel nadchodzące igrzyska olimpijskie, które w 2028 roku zorganizuje jej rodzinne Los Angeles. Mimo ogromnych sukcesów i spełnienia w życiu prywatnym, utytułowana sportsmenka nie zamierza rezygnować z kolejnych wyzwań na światowych bieżniach.

- Odwróćmy wszystkie sprawy do góry nogami - powiedziała magazynowi "Time" blisko 41-letnia biegaczka.

Sama zawodniczka podchodzi do swoich nowych planów z dystansem, ale i ogromną determinacją, nie przejmując się utartymi schematami dotyczącymi macierzyństwa i sportu wyczynowego.

- Być może powinnam siedzieć w domu i zajmować się dziećmi. Ale dlaczego? - dopytuje 11-krotna medalistka olimpijska z USA.

Allyson Felix ma 40 lat i dwoje dzieci. Czeka ją start przed własną publicznością

Amerykanka może pochwalić się oszałamiającym dorobkiem, obejmującym aż siedem złotych krążków wywalczonych podczas igrzysk olimpijskich. Raz stanęła na najwyższym stopniu podium indywidualnie, triumfując na dystansie 200 metrów podczas zmagań w Londynie w 2012 roku. Pozostałe sześć tytułów mistrzowskich przyniosły jej występy w sztafetach, włączając w to ostatni start w Tokio na dystansie 4x400 metrów. Na swoim koncie ma również trzy tytuły wicemistrzowskie przywiezione z Aten, Pekinu i Rio de Janeiro oraz brązowy medal w biegu na 400 metrów ze stolicy Japonii. Jej gigantyczną kolekcję uzupełnia dwadzieścia krążków z mistrzostw świata, z których ostatnie – złoto i brąz w sztafetach – zdobyła w Eugene w 2022 roku, oficjalnie żegnając się wówczas z zawodowym sportem.

Kiedy wpisywano jej personalia w wyszukiwarkę Google, internautom ukazywała się specjalna animacja z hasłem charakteryzującym ją jako olimpijkę, matkę i rzeczniczkę. Sześć lat temu powitała na świecie córkę Camryn, a niedawno, bo w 2024 roku, urodziła syna Treya. Mając na karku niemal 41 lat, lekkoatletka podjęła bezprecedensową decyzję o powrocie do rygorystycznych treningów z maksymalnym obciążeniem, które rozpoczną się w październiku bieżącego roku. Plan zakłada pierwsze oficjalne starty już w 2027 roku, co ma stanowić bezpośrednie przygotowanie do olimpijskiej rywalizacji przed własną publicznością dwanaście miesięcy później.