Anna i Robert Lewandowscy wsparli zbiórkę na rzecz dzieci z nowotworami. Przekazali niewyobrażalną kwotę

Niespodziewana inicjatywa wspierająca najmłodszych pacjentów onkologicznych, którą uruchomił youtuber Łatwogang, zyskuje ogromną popularność i jednoczy miliony Polaków.

Anna i Robert Lewandowscy dołączyli do charytatywnego wydarzenia, przekazując okrągły milion złotych na rzecz walki z chorobami nowotworowymi.

Inicjatywę zasilają kolejne znane osobistości ze świata sportu oraz show-biznesu. Sprawdź, kto jeszcze zdecydował się wspomóc tę szlachetną sprawę.

Kraj obiegła informacja o wyjątkowej inicjatywie, za którą stoi twórca internetowy Patryk Garkowski, funkcjonujący w sieci pod pseudonimem Łatwogang. Zbiórka funduszy na leczenie dzieci zmagających się z nowotworami wystartowała kilka dni temu i nie zwalnia tempa. Znane osobistości masowo golą głowy, aby okazać wsparcie chorym pacjentom, a licznik zebranych środków pnie się w górę z niezwykłą prędkością.

W ubiegłych dniach na charytatywnej transmisji youtubera Łatwoganga gościł sam Robert Lewandowski. Lider naszej kadry narodowej chętnie odpowiadał na pytania widzów i obiecał, że po osiągnięciu określonego progu finansowego stworzy materiał wideo na platformę TikTok z utworem "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Piłkarz grający na co dzień w Barcelonie dotrzymał słowa, natomiast w niedzielę wspólnie ze swoją żoną ponownie zaangażował się w internetową zbiórkę.

Podczas trwania wydarzenia na żywo ogłoszono oficjalnie, że Anna i Robert Lewandowscy zasilili konto zbiórki kwotą miliona złotych. Słynny napastnik to niejedyny reprezentant polskiego sportu wspierający tę głośną inicjatywę. Tego samego dnia kwoty rzędu 100 tysięcy złotych wpłacili również Iga Świątek oraz bramkarz Marcin Bułka. Dodatkowo, dzięki zaangażowaniu Wojciecha Szczęsnego, specjalne wideo popierające zbiórkę nagrał utalentowany piłkarz Barcelony, Lamine Yamal.

Trwający ponad dziewięć dni stream dla fundacji Cancer Fighters bije rekordy popularności

Wydarzenie, w którym uczestniczył między innymi znany panczenista, stało się prawdziwym hitem polskiego internetu. Twórca Łatwogang zdecydował się na ekstremalne wyzwanie polegające na nieustannym słuchaniu jednego utworu muzycznego przez przeszło dziewięć dób, jednocześnie gromadząc środki dla organizacji Cancer Fighters, wspierającej pacjentów onkologicznych w każdym wieku. Akcja przyciągnęła mnóstwo popularnych postaci, a całą transmisję z tego charytatywnego maratonu można stale obserwować w internecie.

