Gwiazdor skazany za pornografię z nieletnimi. Zamieszanie przed mundialem 2026!

Andreas Schjelderup, norweski pomocnik grający na co dzień w Benfice Lizbona, usłyszał wyrok skazujący za przesyłanie pornografii z nieletnimi.

Mimo poważnych obaw ze strony ekspertów prawnych, zawodnik otrzymał wizę do Stanów Zjednoczonych i może wziąć udział w mistrzostwach świata.

Optymistyczną wiadomość dla skandynawskich kibiców oficjalnie przekazał norweski związek piłkarski.

Andreas Schjelderup jedzie na mundial pomimo wyroku za pornografię

Niespełna 22-letni gracz ze Skandynawii wpadł w poważne kłopoty w czasie swoich występów w duńskim klubie FC Nordsjaelland. W maju 2024 roku przekazał czterem osobom krótkie, 27-sekundowe nagranie o charakterze pornograficznym, na którym uwieczniono osoby poniżej 18. roku życia. Sprawa trafiła na wokandę, a 19 listopada sąd w Kopenhadze wymierzył mu karę 14 dni pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwanaście miesięcy.

Specjaliści od prawa przewidywali, że kluczowy zawodnik norweskiej kadry napotka poważne przeszkody przy próbie przekroczenia amerykańskiej granicy. Wynika to z faktu, że administracja Stanów Zjednoczonych niezwykle surowo traktuje osoby skazane za czyny zakwalifikowane jako wyjątkowo niemoralne.

Martin Dalsgaard, duński mecenas zajmujący się procedurami wizowymi dla skazanych mieszkańców Danii, Szwecji oraz Norwegii, tłumaczył na łamach dziennika „Verdens Gang”, że występek piłkarza idealnie wpisuje się w ten rygorystyczny katalog. Zwrócono też uwagę, że podczas trwania amerykańskiego turnieju okres próby związany z zawieszonym wyrokiem będzie wciąż obowiązywał.

Wspomniana gazeta zaznaczyła również, że FIFA nie wynegocjowała żadnego specjalnego paktu wizowego ze stroną amerykańską z okazji zbliżającego się mundialu. W praktyce oznacza to, że każda krajowa reprezentacja musi załatwiać formalności wjazdowe na własną rękę, bez taryfy ulgowej.

„Wielu moich klientów nie otrzymało amerykańskich wiz w znacznie łagodniejszych przypadkach" – dodał Dalsgaard.

Mundial, organizowany wspólnie przez Stany Zjednoczone, Meksyk oraz Kanadę, wystartuje 11 czerwca i potrwa do 19 lipca. Reprezentacja Norwegii wylosowała miejsce w grupie I, gdzie na boisku zmierzy się z Francją, Senegalem oraz Irakiem.