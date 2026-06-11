Cristiano Ronaldo zawiódł w sparingu przed mundialem. Dwie fatalne pomyłki z Nigerią

Cristiano Ronaldo zagra w MŚ 2026. To jego dwunasty wielki turniej

Doświadczony napastnik to bez wątpienia ewenement na skalę światową, ponieważ swoją przygodę z wielkimi imprezami rozpoczął już podczas mistrzostw Europy w 2004 roku. Wówczas jego reprezentacja przegrała finałowe starcie z Grecją. Dwadzieścia dwa lata później ten weteran boisk wciąż utrzymuje się na szczycie i wystąpi w dwunastej wielkiej piłkarskiej imprezie w karierze. Utytułowany zawodnik zdobył już złoto na Euro 2016, teraz stanie przed prawdopodobnie ostatnią szansą na wywalczenie upragnionego mistrzostwa świata. Eksperci zazwyczaj stawiają go w jednym rzędzie z najlepszymi graczami w historii dyscypliny, ale jego dyspozycja w niedawnym sparingu przed mundialem wzbudziła spory niepokój. Zachowanie snajpera podczas konfrontacji z nigeryjską drużyną przypominało raczej kabaretowy skecz niż grę na najwyższym poziomie.

MŚ 2026. Michel Platini pozywa FIFA i Infantino! Żąda odszkodowania

Cristiano Ronaldo just missed the easiest chance you’ll ever see 😭 pic.twitter.com/AM0Socei8N — MC (@CrewsMat10) June 10, 2026

Mecz Portugalia - Nigeria. Cristiano Ronaldo marnuje dwie doskonałe sytuacje

Słynny Portugalczyk nie wykorzystał dwóch wyśmienitych szans na wpisanie się na listę strzelców. Kibice zapamiętają zwłaszcza fatalne uderzenie z początku drugiej odsłony spotkania, kiedy po precyzyjnym zagraniu od Nuno Mendesa posłał futbolówkę wysoko w trybuny, uderzając zupełnie z dala od światła bramki. Jeszcze przed przerwą gwiazdor zaprzepaścił z kolei idealną okazję wypracowaną przez Nelsona Semedo. Oczywiście pojedyncze błędy przytrafiają się największym mistrzom, jednak zestawienie tej postawy z formą Leo Messiego daje do myślenia. Argentyńczyk w potyczce z Islandią zaliczył piorunujące wejście, błyskawicznie obsługując podaniem Lautaro Martineza, co zaowocowało rzutem karnym, który sam Leo zamienił na gola.

Cristiano Ronaldo just missed the easiest chance you’ll ever see 😭 pic.twitter.com/AM0Socei8N — MC (@CrewsMat10) June 10, 2026

Reprezentacja Portugalii zainauguruje zmagania w mistrzostwach świata w 2026 roku w dniu 17 czerwca, mierząc się na boisku z Demokratyczną Republiką Konga. W fazie grupowej wielkiego turnieju zespół z Półwyspu Iberyjskiego będzie rywalizował także z Uzbekistanem oraz Kolumbią.

Zdjecia: Impreza u Szczęsnych. Julia Wieniawa, Roxie Węgiel, Celia Jaunat, Robert Lewandowski i inne gwiazdy

100