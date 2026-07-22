Legenda kończy karierę po sześciu mundialach. "Dziś odkładam rękawice"

Bramkarz Guillermo Ochoa oficjalnie potwierdził zakończenie swojej piłkarskiej kariery.

Zawodnicy tacy jak Cristiano Ronaldo czy Leo Messi mają godnego rywala, gdyż Meksykanin wyrównał ich rekord, biorąc udział w sześciu edycjach mistrzostw świata.

Podczas ostatniego turnieju 41-latek wybiegł na murawę w koszulce narodowej po raz 154. w swojej historii.

Guillermo Ochoa pożegnał się z boiskiem. Koniec kariery legendarnego bramkarza

Guillermo Ochoa zapisał się w historii MŚ jako jedna z wybitnych postaci. Wyjazd na tegoroczny turniej oznaczał, że zaliczył swój szósty mundialu, czym dorównał osiągnięciom Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. Meksykański bramkarz zdradził już przed rozpoczęciem rozgrywek, że mistrzostwa będą jego pożegnaniem z reprezentacją. Mimo roli rezerwowego, stanął w bramce w końcówce starcia fazy grupowej z Czechami (3:0), co było dla niego występem na czwartym z rzędu mundialu. Zebrane z trybun gromkie brawa stanowiły hołd kibiców dla jego dawnych, błyskotliwych występów.

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Swoją przygodę z mistrzostwami globu Ochoa rozpoczął w 2006 roku w Niemczech, a cztery lata później pojechał do RPA – w obu przypadkach na ławce rezerwowych. Sytuacja zmieniła się w kolejnych latach. Brazylia, Rosja i Katar to turnieje, gdzie stanowił zaporę niemal nie do przejścia, stając się kluczowym punktem drużyny Meksyku. Zdołał powstrzymać gospodarzy w Ameryce Południowej, a także zniweczyć cztery lata temu plany Polaków, znakomicie interweniując przy rzucie karnym Roberta Lewandowskiego.

Jego łączny bilans spotkań w ramach mistrzostw świata zatrzymał się na 12 występach, co pozwoliło mu wyprzedzić rodaka, Antonio Carbajala, uczestnika pięciu mundiali (1950-1966). "Dałem z siebie wszystko, dla moich klubów i reprezentacji, a dziś odkładam rękawice" - poinformował kibiców 41-letni bramkarz w sieci, po zakończeniu imprezy zorganizowanej przez USA, Kanadę i Meksyk.

Pojedynek z reprezentacją Czech zapisał się w kronikach jako jego 154. występ dla kraju. Przez lata swojej klubowej ścieżki bronił barw dziewięciu różnych zespołów z siedmiu państw, kończąc na występach w barwach cypryjskiej drużyny AEL Limassol.

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