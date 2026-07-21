Szokujące doniesienia po mundialu. Ten legendarny trener przejmie stery w reprezentacji?

Kamil Heppen
Kamil Heppen
PAP
PAP
2026-07-21 14:05

Mistrzostwa świata to już przeszłość, co dla wielu oznacza start przygotowań do kolejnego mundialu. Włosi, którzy po raz trzeci z rzędu zaliczyli wielką wpadkę, chcą za wszelką cenę uniknąć kolejnego koszmaru przed MŚ 2030. Zaskakujące informacje przekazała stacja Sky Sports – na ratunek reprezentacji miałby przyjść sam Pep Guardiola!

Pep Guardiola siedzący na ławce rezerwowych w zamyślonej pozie. O przyszłości trenera Włoch przeczytasz na VOX FM.
Autor: Christian Bertrand/ Shutterstock Pep Guardiola
  • Reprezentacja Włoch po raz trzeci z rzędu nie pojechała na mistrzostwa świata, co zmusiło działaczy do poszukiwań nowego selekcjonera. Na ratunek drużynie narodowej może przyjść słynny Pep Guardiola, który rozstał się niedawno z Manchesterem City po dziesięciu latach pracy. W miniony weekend w stolicy Katalonii miało dojść do rozmów przedstawicieli włoskiej federacji z hiszpańskim szkoleniowcem.
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Pep Guardiola trenerem Włoch? Zaskakujące informacje w mediach

Po porażce w barażach o awans na tegoroczny mundial, reprezentacja Italii pożegnała się z Gennaro Gattuso. Włosi, mający w dorobku cztery tytuły mistrzów świata, po raz trzeci z kolei nie zdołali zakwalifikować się na najważniejszy turniej piłkarski globu, po nieobecności w Rosji w 2018 roku i w Katarze cztery lata później. Z informacji podanych przez telewizję Sky Sports wynika, że Paolo Maldini, pełniący funkcję dyrektora technicznego, wraz ze swoim doradcą Leonardo odbyli spotkanie w Barcelonie z Pepem Guardiolą.

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Z końcem niedawno zakończonego sezonu Guardiola pożegnał się z Manchesterem City. Podczas dekady spędzonej w angielskim klubie Hiszpan wywalczył m.in. sześć tytułów mistrzowskich, wygrał Ligę Mistrzów i Klubowe Mistrzostwa Świata. Wcześniej z powodzeniem prowadził Bayern Monachium oraz FC Barcelonę, z którymi również sięgał po najważniejsze piłkarskie trofea.

Jak donoszą dziennikarze, na liście potencjalnych kandydatów na selekcjonera reprezentacji Włoch wymienia się również Andreę Pirlo, triumfatora mundialu z 2006 roku, oraz Roberto Manciniego, z którym kadra narodowa wywalczyła mistrzostwo Europy. Mancini pozostaje obecnie bez pracy, natomiast Pirlo odpowiada za wyniki drużyny Dubai United.

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