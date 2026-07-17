Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire przełożony. Sytuacja alarmowa w mieście

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-07-17 7:58

Robert Lewandowski w nocy z czwartku na piątek miał zagrać swój pierwszy mecz w barwach Chicago Fire. Jego debiut w nowym klubie został jednak odwołany, na co złożyła się niekorzystna sytuacja pogodowa. Klub zmuszony był zastosować protokół specjalny po tym, jak nad Chicago pojawił się dym z pożarów w Kanadzie.

Robert Lewandowski pakuje torbę do bagażnika auta. O wylocie piłkarza do Chicago Fire przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: SE

Robert Lewandowski z opóźnionym debiutem. Chicago Fire wdrożyło protokół specjalny

Robert Lewandowski od wtorku jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie przez dwa kolejne lata będzie grał w amerykańskiej lidze. Najlepszy z polskich napastników dołączył do ekipy Chicago Fire, która stawia przed nim wielkie oczekiwania. Fani mieli nadzieję, że zaplanowany z czwartku na piątek mecz pokaże potencjał napastnika reprezentacji Polski na boiskach MLS. Zespół "Lewego" miał zmierzyć się u siebie z drużyną Vancouver Whitecaps. Na przeszkodzie stanęły jednak pożary lasów w Kanadzie. Gęsty dym z tamtych stron doszedł m.in. nad "Wietrzne miasto". Przed meczem nasz wysłannik w USA, Marcin Cholewiński informował o możliwym odwołaniu tego spotkania. Nocny komunikat, który opublikowało Chicago Fire, postawił kropkę nad i. Wdrożono protokół specjalny. 

Wielka wpadka po przylocie Lewandowskiego. Klubowy sklep w Chicago nie dał rady

QUIZ Robert Lewandowski nie tylko dla fanów piłki. Niby proste, ale kilka pytań to pułapki!
Pytanie 1 z 20
W którym klubie nie grał Robert Lewandowski?

Mecz przełożony. Klub Chicago Fire FC ogłasza, że dzisiejszy mecz przeciwko Vancouver Whitecaps FC na stadionie Soldier Field został przełożony na wtorek, 6 października. Decyzja ta wynika ze złej jakości powietrza w rejonie Chicago, spowodowanej dymem z pożarów lasów. Pomeczowy koncert z udziałem duetu Two Friends zostaje przełożony, a więcej szczegółów na ten temat zostanie podanych w późniejszym terminie. Decyzja ta została podjęta przy założeniu, że zdrowie i bezpieczeństwo kibiców, piłkarzy, personelu oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację wydarzenia są najwyższym priorytetem. Klub podjął tę decyzję po ścisłych konsultacjach z lokalnymi ekspertami ds. zdrowia, Major League Soccer (MLS), Vancouver Whitecaps FC oraz władzami miasta Chicago

– przeczytaliśmy w oficjalnym komunikacie klubu.

Robert Lewandowski w drodze do USA. Przed wylotem odwiedził Legię i wywołał lawinę plotek

Kiedy debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire?

Z powyższego komunikatu wynika, że pierwszy mecz dla Chicago Fire z udziałem Roberta Lewandowskiego może się odbyć dopiero 23 lipca, podczas spotkania z Interem Miami – drużyną Leo Messiego. W tym starciu na boisku najprawdopodobniej zabraknie Argentyńczyka, ponieważ niedługo przed nim zagra w finale MŚ 2026. Spotkanie z Vancouver Whitecaps z kolei będzie miało inny smaczek– w nim kapitan naszej kadry zmierzy się być może ze swoim dawnym klubowym towarzyszem. Mowa tu o reprezentancie Niemiec, znanym z Bayernu Monachium – Thomasie Mullerze. Zagadką nadal pozostaje przyszłość Lewandowskiego w naszej reprezentacji.

Ważniejsze jest to, żeby trochę tutaj pożyć, pograć, zorientować się, jak wygląda życie na innym kontynencie. Później wrócę do tej sprawy

– zakomunikował "Lewy" w trakcie spotkania z prasą.

Galeria: Robert Lewandowski na Legii i na lotnisku przed wylotem do Chicago

Robert Lewandowski prze wylotem do USA
Galeria zdjęć 39
ROBERT LEWANDOWSKI NA PIERWSZYM TRENINGU W CHICAGO FIRE!
robert lewandowski