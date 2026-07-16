Liga Narodów: Kiedy kolejny mecz siatkarzy? Terminarz reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski bierze udział w decydującym turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów.

Dzięki 7 zwycięstwom w 9 spotkaniach, nasza drużyna narodowa ma ogromne szanse na awans do turnieju finałowego.

Zastanawiasz się, kiedy odbędzie się następne spotkanie Biało-Czerwonych? Zapoznaj się z harmonogramem rozgrywek.

Terminarz meczów Polaków. Z kim zagrają siatkarze w Lidze Narodów?

Faza interkontynentalna siatkarskiej Ligi Narodów wkracza w decydującą fazę. Ostatnie mecze zaplanowano na okres od 15 do 19 lipca. To po nich wyłoniona zostanie ósemka finalistów. Pewne miejsce mają już Chiny, jako organizator wydarzenia, pomimo fatalnego bilansu – zespół zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, notując aż osiem przegranych na dziewięć meczów. Taki stan rzeczy sprawia, że do zdobycia pozostaje tylko siedem przepustek, o które walczy znacznie więcej reprezentacji. Wśród nich jest Polska, która turniej finałowy zainaugurowała od imponującego triumfu 3:0 nad groźnym bułgarskim zespołem. Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia musi zachować pełne skupienie, bowiem ich kolejnym przeciwnikiem będzie Brazylia, obecnie sklasyfikowana na ósmej lokacie, zaledwie jedną wygraną za Polakami. Fani muszą przygotować się na nocny seans, ponieważ starcie to zaplanowano na noc z piątku na sobotę polskiego czasu.

Harmonogram spotkań Biało-Czerwonych w Lidze Narodów prezentuje się następująco (godziny według czasu polskiego):

15 lipca 2026 r. (środa), godz. 19:00: Polska - Bułgaria 3:0

18 lipca 2026 r. (sobota), godz. 03:00: Polska - Brazylia

18 lipca 2026 r. (sobota), godz. 23:00: Polska - Francja

20 lipca 2026 r. (poniedziałek), godz. 03:00: Polska - USA

Rywalizacja z czołowymi zespołami na turnieju w Chicago, przy wciąż otwartej sytuacji w tabeli, przywodzi na myśl niedawne zmagania polskich siatkarek. Naszej żeńskiej kadrze zabrakło dosłownie jednego wygranego seta w decydującym meczu przeciwko Japonkom, przez co zakończyły udział na ósmym, pierwszym niedającym awansu miejscu. Trzymamy kciuki, aby męska reprezentacja uniknęła podobnego scenariusza. Szanse na to są duże, zwłaszcza że trener Nikola Grbić włączył do kadry grającej w Stanach Zjednoczonych niemal wszystkich kluczowych zawodników, w tym takie postaci jak Wilfredo Leon czy Tomasz Fornal.

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