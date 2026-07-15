Rywalka Igi Świątek i jej ukochany wzięli potajemny ślub! W tle poważna choroba i ostra krytyka

KH
Bartosz Olszewski
2026-07-15 14:49

Środowisko tenisowe żyje zaskakującą informacją o dyskretnym ślubie Katie Boulter oraz Alexa de Minaura. Sportowa para stanęła na ślubnym kobiercu dokładnie w dniu finału męskiego Wimbledonu, co natychmiast wywołało lawinę domysłów i nieprzychylnych komentarzy. Szybko okazało się, że za tą nagłą decyzją stoi bardzo poruszająca historia rodzinna, a sami zawodnicy planują jeszcze jedną huczną uroczystość!

Uśmiechnięta tenisistka Katie Boulter w czarnej sukience. O jej sekretnym ślubie przeczytasz na VOX FM.
Autor: Archiwum serwisu Katie Boulter

Zaręczyny pary sportowców miały miejsce w grudniu 2024 roku, a teraz zdecydowali się oni na zawarcie związku małżeńskiego w całkowitej tajemnicy przed mediami. Ceremonia została zorganizowana w zabytkowej świątyni w hrabstwie Leicestershire, które jest rodzinnymi stronami zawodniczki. Wybrany termin okazał się niezwykle kontrowersyjny, ponieważ sakramentalne "tak" padło dokładnie w dniu finału singlistów podczas Wimbledonu, co miało zagwarantować zakochanym brak zainteresowania ze strony paparazzich. W uroczystości brała udział wyłącznie najbliższa rodzina, a okoliczni sąsiedzi zostali poproszeni o zachowanie pełnej dyskrecji. Ten ruch wywołał jednak potężne poruszenie w sportowym świecie.

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Katie Boulter i Alex de Minaur
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Wybór tak specyficznej daty spotkał się z chłodnym przyjęciem ze strony kibiców oraz ekspertów tenisowych. W przestrzeni publicznej zaczęto sugerować, że zaplanowanie ceremonii w kulminacyjnym momencie turnieju wielkoszlemowego dowodzi braku wiary we własne możliwości i dotarcie do decydujących faz prestiżowej imprezy. Oliwy do ognia dolał fakt, że oboje relatywnie wcześnie pożegnali się z londyńskimi kortami, gdyż Brytyjka odpadła już w pierwszej rundzie, a Australijczyk zakończył udział na czwartym etapie rozgrywek.

Prawdziwe powody tego pośpiechu przedstawił jednak dziennik "Daily Mail", ujawniając niezwykle poruszające kulisy. Okazało się, że przyspieszona organizacja ślubu wynikała z pobytu dziadka tenisistki w szpitalu, z którym łączy ją wyjątkowo silna więź. Narzeczonym zależało na tym, aby starszy mężczyzna mógł osobiście towarzyszyć im w najważniejszym dniu w ich życiu. Według brytyjskiej prasy, panna młoda była niezwykle uradowana możliwością spędzenia z nim czasu tuż po złożeniu przysięgi małżeńskiej.

Do narastających w mediach społecznościowych kontrowersji odniósł się znany dziennikarz Jose Moron. „Dla jasności, że czasami nie wszystko jest takie, jak się wydaje na pierwszy rzut oka” – napisał komentator, stając w obronie tenisowej pary.

Świeżo upieczeni małżonkowie prosto z kościoła udali się do pobliskiego pubu, gdzie w bardzo wąskim gronie wznosili toasty za swoją przyszłość. To jednak nie zamyka tematu ich ślubnych planów. Wiadomo już, że w nadchodzącym tygodniu odbędzie się znacznie większa impreza weselna, na którą zostaną zaproszeni bliscy znajomi, przyjaciele i liczni przedstawiciele świata tenisa. Zapowiada się więc huczne świętowanie!

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