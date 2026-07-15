Rywalka Igi Świątek i jej ukochany wzięli potajemny ślub! W tle poważna choroba i ostra krytyka

Zaręczyny pary sportowców miały miejsce w grudniu 2024 roku, a teraz zdecydowali się oni na zawarcie związku małżeńskiego w całkowitej tajemnicy przed mediami. Ceremonia została zorganizowana w zabytkowej świątyni w hrabstwie Leicestershire, które jest rodzinnymi stronami zawodniczki. Wybrany termin okazał się niezwykle kontrowersyjny, ponieważ sakramentalne "tak" padło dokładnie w dniu finału singlistów podczas Wimbledonu, co miało zagwarantować zakochanym brak zainteresowania ze strony paparazzich. W uroczystości brała udział wyłącznie najbliższa rodzina, a okoliczni sąsiedzi zostali poproszeni o zachowanie pełnej dyskrecji. Ten ruch wywołał jednak potężne poruszenie w sportowym świecie.

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Wybór tak specyficznej daty spotkał się z chłodnym przyjęciem ze strony kibiców oraz ekspertów tenisowych. W przestrzeni publicznej zaczęto sugerować, że zaplanowanie ceremonii w kulminacyjnym momencie turnieju wielkoszlemowego dowodzi braku wiary we własne możliwości i dotarcie do decydujących faz prestiżowej imprezy. Oliwy do ognia dolał fakt, że oboje relatywnie wcześnie pożegnali się z londyńskimi kortami, gdyż Brytyjka odpadła już w pierwszej rundzie, a Australijczyk zakończył udział na czwartym etapie rozgrywek.

Prawdziwe powody tego pośpiechu przedstawił jednak dziennik "Daily Mail", ujawniając niezwykle poruszające kulisy. Okazało się, że przyspieszona organizacja ślubu wynikała z pobytu dziadka tenisistki w szpitalu, z którym łączy ją wyjątkowo silna więź. Narzeczonym zależało na tym, aby starszy mężczyzna mógł osobiście towarzyszyć im w najważniejszym dniu w ich życiu. Według brytyjskiej prasy, panna młoda była niezwykle uradowana możliwością spędzenia z nim czasu tuż po złożeniu przysięgi małżeńskiej.

Do narastających w mediach społecznościowych kontrowersji odniósł się znany dziennikarz Jose Moron. „Dla jasności, że czasami nie wszystko jest takie, jak się wydaje na pierwszy rzut oka” – napisał komentator, stając w obronie tenisowej pary.

Świeżo upieczeni małżonkowie prosto z kościoła udali się do pobliskiego pubu, gdzie w bardzo wąskim gronie wznosili toasty za swoją przyszłość. To jednak nie zamyka tematu ich ślubnych planów. Wiadomo już, że w nadchodzącym tygodniu odbędzie się znacznie większa impreza weselna, na którą zostaną zaproszeni bliscy znajomi, przyjaciele i liczni przedstawiciele świata tenisa. Zapowiada się więc huczne świętowanie!

Le ha caído bastantes críticas a De Miñaur al saberse que su boda con Katie Boulter fue el mismo día de la final de Wimbledon, como si él no tuviese fe de que pudiese haber llegado hasta la final en el torneo.Informa el Daily Mail que esta ceremonia se organizó de manera rápida… pic.twitter.com/xzEbcJzBF8— José Morón (@jmgmoron) July 14, 2026