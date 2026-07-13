Krzysztof Ratajski triumfuje w Niemczech. Tyle zarobił za ten sukces

Wydarzenia z Leverkusen na długo zapiszą się w pamięci fanów darta w naszym kraju. Zmagania w ramach cyklu European Tour okazały się szczęśliwe nie tylko dla triumfatora, Krzysztofa Ratajskiego. Po raz pierwszy podczas turnieju PDC o wejście do finału rywalizowało dwóch biało-czerwonych. Rewelacyjna forma Sebastiana Białeckiego sprawiła, że udział naszego rodaka w ostatecznym starciu był pewny już przed zakończeniem tej fazy.

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Krzysztof Ratajski triumfuje w PDC European Tour. Spore pieniądze dla Polaka

Półfinałowa walka dostarczyła fanom wielu wrażeń. Sebastian Białecki, młodszy z zawodników, wszedł w spotkanie rewelacyjnie, obejmując prowadzenie 3:0. Wtedy jednak rutyna Ratajskiego wzięła górę i ostatecznie to on triumfował wynikiem 7:5. „Polski Orzeł” zakończył mecz z kapitalną średnią wynoszącą ponad 100 punktów. Dodatkowym powodem do dumy było efektowne zakończenie lega z wartości 170 punktów, czyli tzw. „Big Fish”.

O końcowy triumf reprezentant Polski zagrał z Holendrem Jermainem Wattimeną. To starcie również było pełne zwrotów akcji. Ratajski szybko odskoczył na 4:1, by chwilę później wpaść w dołek i tracić do rywala dwa legi (4:6). W decydującej fazie „Polski Orzeł” ponownie zaprezentował stalowe nerwy, zapisując na swoim koncie cztery partie z rzędu i zamykając mecz wynikiem 8:6. To już jego trzeci triumf w imprezie tej rangi.

Sukces za zachodnią granicą to nie tylko ogromny prestiż, ale też wymierna korzyść materialna. Triumfator zawodów European Tour otrzymuje od organizatorów nagrodę w kwocie 35 tysięcy funtów. Te pieniądze wliczają się do światowego rankingu, co pozwoli polskiemu darterowi wspiąć się na 20. lokatę w zestawieniu. Po przeliczeniu tej sumy mówimy o kwocie przekraczającej 175 tysięcy złotych! Ten wyczyn umacnia Krzysztofa Ratajskiego w gronie najlepszych na świecie, potwierdzając też stale rosnącą formę Sebastiana Białeckiego.