Mundial 2026. Łzy Cristiano Ronaldo po meczu Portugalia - Hiszpania! Ogłosił przełomową decyzję

Cristiano Ronaldo żegna się z mundialem: "To były moje ostatnie mistrzostwa świata"

Gwiazda reprezentacji Portugalii definitywnie kończy przygodę z mistrzostwami świata. Słynny atakujący, uważany za jednego z najwybitniejszych graczy w dziejach, swoją decyzję przekazał mediom zaraz po starciu z Hiszpanami w 1/8 finału obecnego turnieju. Jego zespół uległ rywalom 0:1, tracąc bramkę na samym początku doliczonego czasu gry, zdobytą przez Mikela Merino. Oznaczało to koniec marzeń o mistrzostwie świata. Sam zawodnik w mix zonie potwierdził, że to były jego ostatnie występy na tej wielkiej imprezie.

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Najważniejszy tytuł, jaki zdobyłem z reprezentacją, to mistrzostwo Europy w 2016 roku, dla mnie równie ważne, co mistrzostwo świata. Dlatego, powtarzam, odchodzę z czystym sumieniem. Dałem z siebie wszystko i to wszystko. Jutro jest kolejny dzień, życie toczy się dalej

– zaznaczył kapitan portugalskiej kadry. Istnieje jednak szansa, że CR7 nie rozstaje się z reprezentacją i będziemy go jeszcze podziwiać w barwach narodowych, choć na pewno już nie na MŚ (pod warunkiem, że jego postanowienie pozostanie niezmienne).

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Przyszłość genialnego gracza w kadrze wciąż nie jest przesądzona. Jak przyznał, teraz potrzebuje czasu na spokojne przemyślenie sprawy, by uniknąć zbyt pochopnych kroków. Istnieją jednak przesłanki sugerujące, że napastnik ma ambicje, by zaprezentować się na Euro 2028. Warto zaznaczyć, że dotychczas zaliczył udział w aż sześciu turniejach o mistrzostwo świata (w latach 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 oraz najnowszym w 2026 r.) i identycznej liczbie Euro (2004, 2008, 2012, 2016, 2020 i 2024). Bezwzględnie najważniejszym triumfem w jego dorobku reprezentacyjnym pozostaje złoto Euro 2016. Wówczas Portugalia po serii rzutów karnych wyeliminowała Polskę na etapie ćwierćfinałów, następnie w półfinale zwyciężyła z Walią wynikiem 2:0, by w decydującym starciu pokonać Francję 1:0 po dogrywce.

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