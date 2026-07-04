Nie żyje Grzegorz Miętus. 33-letni polski skoczek startował w Pucharze Świata

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-07-04 16:07

Środowisko polskich sportów zimowych obiegła niezwykle smutna informacja. W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek narciarski mający za sobą występy w zawodach Pucharu Świata. Zmarły sportowiec był prywatnie bratem Krzysztofa Miętusa, byłego zawodnika, a obecnie asystenta trenera kadry Macieja Maciusiaka.

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Autor: Pixabay.com

W wieku zaledwie 33 lat odszedł Grzegorz Miętus. W trakcie swojej sportowej kariery były reprezentant Polski gromadził punkty w zmaganiach o Puchar Świata, a także wywalczył brązowy krążek podczas drużynowych mistrzostw świata juniorów. Ostatnio zawodnik realizował się zawodowo jako szkoleniowiec w strukturach klubu AZS Zakopane. Na ten moment nie podano do publicznej wiadomości, co było bezpośrednią przyczyną śmierci 33-latka.

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