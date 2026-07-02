Hubert Hurkacz oficjalnie potwierdza związek. Wiemy, kim jest 21-letnia brunetka

Najlepszy polski zawodnik potwierdził krążące od jakiegoś czasu plotki o swoim związku

Serce Wrocławianina skradła Hania Walicka, dwudziestojednoletnia łodzianka z lekkoatletyczną przeszłością.

Sportowiec przekazał te radosne wieści w trakcie spotkania z dziennikarzami

Hubert Hurkacz ma dziewczynę. Tenisista potwierdza plotki

W trakcie zmagań na kortach Wimbledonu 2026, Hubert Hurkacz znalazł się w centrum uwagi, odwracając wzrok kibiców od problemów naszych reprezentantek. Przypomnijmy, że Iga Świątek po trudnym boju wymęczyła awans do drugiej rundy, natomiast Maja Chwalińska musiała przełknąć gorycz porażki już w pierwszym meczu z Mananchayą Sawangkaew, dodatkowo zmagając się z urazem. Wrocławianin z kolei imponuje formą – najpierw wyeliminował dwunastą rakietę świata, Caspera Ruuda, a następnie bez większych problemów rozprawił się z Austriakiem Sebastianem Ofnerem. Choć fani z wypiekami na twarzy śledzą jego sportowe poczynania, to największym echem odbiło się oficjalne potwierdzenie, że u boku tenisisty pojawiła się 21-letnia Hania Walicka. Fani nie ukrywają zdziwienia faktem, kim naprawdę jest wybranka sportowca.

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Kim jest Hania Walicka? Zaskakująca przeszłość dziewczyny Huberta Hurkacza

Pierwsze wzmianki o romantycznej relacji naszego reprezentanta pojawiły się za sprawą Tomasza Smokowskiego już w trakcie wielkoszlemowego Australian Open, jednak sam zainteresowany nabrał wówczas wody w usta. Prawdziwa lawina spekulacji ruszyła w lutym, gdy czujni obserwatorzy turnieju ATP 250 w Montpellier wypatrzyli w boksie zawodnika tajemniczą brunetkę. Ostatecznie sam tenisista postanowił uciąć wszelkie domysły i otwarcie opowiedział o relacji.

To moja dziewczyna. Jest naprawdę wspaniała i stanowi dla mnie cudowne wsparcie

Takie słowa padły z ust zawodnika w trakcie oficjalnej konferencji prasowej, co natychmiast wywołało niemałe poruszenie wśród dziennikarzy. Jak ustalił portal Przegląd Sportowy Onet, wybranka tenisisty pochodzi z Łodzi, ma 21 lat i w przeszłości z powodzeniem trenowała lekkoatletykę. Kobieta niezwykle dba o swoją prywatność, o czym świadczy zablokowany dostęp do jej profili w mediach społecznościowych. Fakt, że utytułowany gracz związał się z osobą z zupełnie innej dyscypliny sportowej, był dla wielu ogromną niespodzianką, ale potwierdza tylko, że uczucia rządzą się swoimi prawami.

Galeria: Hubert Hurkacz w Mclarenie

Iga Świątek mistrzynią Wimbledonu! | Super Tenis