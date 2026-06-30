Nicola Zalewski chwali się wakacjami. Jego dziewczyna rozpala internet gorącymi zdjęciami!

KH
Bartosz Olszewski
2026-06-30 22:08

Dla wielu sportowców koniec sezonu to moment na odzyskanie sił. Nicola Zalewski, piłkarz reprezentacji Polski, spędza wolny czas w tropikalnych warunkach. Towarzyszy mu popularna influencerka z Włoch, Emily Pallini, z którą wspólnie zwiedza luksusowe kurorty i chętnie pokazują zdjęcia z urlopu na swoich profilach. Zjawiskowa partnerka piłkarza z dumą prezentuje swoje wdzięki, a jej fotografie błyskawicznie podbijają sieć!

Emily Pallini w bikini, z jedną ręką uniesioną, pozuje na tle kafelków. Na pierwszym planie, w ozdobnej ramce, widać ją uśmiechniętą, wpatrzoną w Nicolę Zalewskiego, który całuje ją w policzek. To zdjęcie z wakacji pary, o których przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Archiwum prywatne

Znana para na początek swojej wyprawy wybrała znaną z luksusu wyspę Bora Bora, położoną w Polinezji Francuskiej. Błękitny ocean i egzotyczna roślinność stworzyły idealną scenerię dla ich romantycznych chwil. Wkrótce potem para przeniosła się na Tikehau, by dalej cieszyć się odpoczynkiem. Reprezentant Polski zamieszczał ujęcia, na których bez koszulki sączył kokosową wodę. Jednak to jego zjawiskowa partnerka przyciągnęła najwięcej uwagi internautów!

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Nicola Zalewski i Emily Pallini na wakacjach
Galeria zdjęć 30

Nicola Zalewski i piękna dziewczyna Emily Pallini na wakacjach

Włoska twórczyni internetowa, Emily Pallini, zgromadziła na Instagramie już ponad milion obserwujących, co udowadnia, że świetnie czuje się w sieci. Jej profil błyskawicznie wypełnił się letnimi ujęciami, na których odsłania swoje zgrabne ciało w mikroskopijnych bikini. Influencerka z wyraźną radością prezentuje letnią opaleniznę, a jej wpisy regularnie zdobywają ogromne uznanie ze strony fanów!

Para na każdym kroku okazuje sobie ogromne uczucie, co tylko potwierdza, że ich relacja jest niezwykle silna. Oprócz odpoczynku na piasku, zakochani decydują się także na pływanie w oceanie i podziwianie podwodnego świata. Gdy zachodzi słońce, zamieniają luźne plażowe ubrania na bardziej oficjalne stroje i spędzają czas w tamtejszych restauracjach. Dla fanów śledzących profil Włoszki to prawdziwa seria zjawiskowych kadrów. Wszystko wskazuje na to, że wypoczynek jest wyjątkowo udany, a ich urlop z pewnością jeszcze długo będzie komentowany w sieci przed sezonem!

Zdjęcia z urlopu Nicoli Zalewskiego i jego zjawiskowej wybranki dostępne są w powyższej galerii.

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