Nicola Zalewski chwali się wakacjami. Jego dziewczyna rozpala internet gorącymi zdjęciami!

Znana para na początek swojej wyprawy wybrała znaną z luksusu wyspę Bora Bora, położoną w Polinezji Francuskiej. Błękitny ocean i egzotyczna roślinność stworzyły idealną scenerię dla ich romantycznych chwil. Wkrótce potem para przeniosła się na Tikehau, by dalej cieszyć się odpoczynkiem. Reprezentant Polski zamieszczał ujęcia, na których bez koszulki sączył kokosową wodę. Jednak to jego zjawiskowa partnerka przyciągnęła najwięcej uwagi internautów!

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Nicola Zalewski i piękna dziewczyna Emily Pallini na wakacjach

Włoska twórczyni internetowa, Emily Pallini, zgromadziła na Instagramie już ponad milion obserwujących, co udowadnia, że świetnie czuje się w sieci. Jej profil błyskawicznie wypełnił się letnimi ujęciami, na których odsłania swoje zgrabne ciało w mikroskopijnych bikini. Influencerka z wyraźną radością prezentuje letnią opaleniznę, a jej wpisy regularnie zdobywają ogromne uznanie ze strony fanów!

Para na każdym kroku okazuje sobie ogromne uczucie, co tylko potwierdza, że ich relacja jest niezwykle silna. Oprócz odpoczynku na piasku, zakochani decydują się także na pływanie w oceanie i podziwianie podwodnego świata. Gdy zachodzi słońce, zamieniają luźne plażowe ubrania na bardziej oficjalne stroje i spędzają czas w tamtejszych restauracjach. Dla fanów śledzących profil Włoszki to prawdziwa seria zjawiskowych kadrów. Wszystko wskazuje na to, że wypoczynek jest wyjątkowo udany, a ich urlop z pewnością jeszcze długo będzie komentowany w sieci przed sezonem!

Zdjęcia z urlopu Nicoli Zalewskiego i jego zjawiskowej wybranki dostępne są w powyższej galerii.