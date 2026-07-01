Anna Lewandowska drży na myśl o przeprowadzce do Chicago. "Mam prawo czuć lęk"

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-01 10:20

Przejście Roberta Lewandowskiego do drużyny Chicago Fire oznacza dla jego bliskich gigantyczną rewolucję. Anna Lewandowska opublikowała bardzo osobisty post, w którym opowiedziała o przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Podkreśliła, że perspektywa porzucenia dotychczasowego życia budzi w niej ogromny lęk i obawy o najbliższych.

Anna Lewandowska pozuje na czerwonym dywanie w różowej, eleganckiej sukni bez ramiączek, z delikatnym tatuażem słońca na ramieniu. Jej uśmiechnięta twarz zwrócona jest w stronę aparatu, a włosy swobodnie opadają na ramiona. Więcej o jej lękach przed przeprowadzką do Chicago przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Kibitlewski Paweł
  • Robert Lewandowski, kończąc przygodę z FC Barcelona, dołączył do ekipy Chicago Fire.
  • Wiąże się to z daleką przeprowadzką całej rodziny z Hiszpanii do Stanów Zjednoczonych.
  • Żona piłkarza otwarcie przyznała, że cała sytuacja napawa ją ogromnym strachem.

Anna Lewandowska i jej lęki przed wyjazdem do Chicago

Robert Lewandowski stał się zawodnikiem Chicago Fire po wygaśnięciu umowy z FC Barcelona. Kapitan polskiej drużyny narodowej podpisał dwuletni kontrakt z amerykańskim zespołem grającym w MLS. Jego roczne wynagrodzenie ma opiewać na około 20 milionów dolarów, co daje mu drugie miejsce na liście najlepiej opłacanych graczy za oceanem, tuż za Leo Messim, który reprezentuje Inter Miami. Mimo tak wielkich zarobków, transfer do USA niesie za sobą duże wyzwanie dla całej rodziny, która musi zmienić swoje miejsce zamieszkania.

Nicola Zalewski chwali się wakacjami. Jego dziewczyna rozpala internet gorącymi zdjęciami!

QUIZ Robert Lewandowski nie tylko dla fanów piłki. Niby proste, ale kilka pytań to pułapki!
Pytanie 1 z 20
W którym klubie nie grał Robert Lewandowski?

„Długo zastanawiałam się, co tutaj napisać. Mogłabym wrzucić zdjęcie z uśmiechem, napisać, że »jedziemy po nowe« i udawać, że wszystko jest idealnie. Ale nie jest. I chcę być z Wami zupełnie szczera” - zaczęła emocjonalny wpis Anna Lewandowska.

„Przed nami ogromna zmiana czyli przeprowadzka do Chicago. I choć powinnam pisać o ekscytacji, to dziś chcę Wam powiedzieć jedno: cholernie się boję. Ostatnie tygodnie to dla mnie rollercoaster skrajnych emocji. Barcelona stała się moim domem. Moim bezpiecznym miejscem, które pokochałam całym sercem. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża” - kontynuowała.

„Jako mama czuję ogromny stres. Martwię się o dziewczynki i ich emocje, o nową szkołę, o to, jak odnajdą się w zupełnie nowym świecie. Kto przechodził tak dużą przeprowadzkę z dziećmi, ten wie, jaki to ciężar psychiczny dla rodzica. Życie u boku sportowca to nie tylko blaski, to też trudne, rodzinne kompromisy. Droga zawodowa Roberta stawia przed nami nowe wyzwanie. Stoję za nim murem i wspieram go z całych sił, bo jesteśmy drużyną. Ale jako kobieta mam prawo czuć lęk. Mam prawo czuć się przytłoczona i dzisiaj nie będę udawać, że jest inaczej” - dodała słynna trenerka fitness.

„Piszę to, bo wiem, że wiele z Was też mierzy się w życiu ze zmianami, które budzą strach. Chcę, żebyście wiedziały, że to normalne. Że nie musimy być zawsze silne i »happy«. Będę dalej działała nad rozwojem moim firm, będę wracała do Edan Studios, oraz rozbudowywała projekt. Do zobaczenia na treningu, obozie, czy też w mojej ukochanej Barcelonie. Trzymajcie kciuki!” - zakończyła szczery wpis.

robert lewandowski
piłka nożna