Legendarny piłkarz pokazał się z piękną kobietą na meczu. Wszyscy myśleli, że to jego nowa partnerka!

KH
Bartosz Olszewski
2026-07-03 14:43

Mistrzostwa świata to nie tylko emocje na murawie, ale też gorące tematy wokół gwiazd piłki nożnej. Tym razem uwaga mediów skupiła się na pięknej córce Pavla Nedveda. Pojawienie się czeskiego gwiazdora z piękną blondynką na trybunach natychmiast wywołało falę zachwytu i spekulacji w internecie. Spora część osób pomyliła zjawiskową Ivanę z... nową partnerką legendarnego piłkarza!

Ivana Nedved zachwyca urodą. Fani myśleli, że to partnerka Pavla Nedveda

Laureat Złotej Piłki z 2003 roku, Pavel Nedved, przez lata zachwycał kibiców swoimi występami na piłkarskich boiskach. Ostatnio legendarny zawodnik Juventusu znów przyciągnął wzrok mediów, a powodem była jego 29-letnia córka, Ivana. Kiedy były piłkarz pojawił się z nią na trybunach podczas przegranego 0:3 meczu Czechy - Meksyk, wielu obserwatorów wzięło zjawiskową blondynkę za jego nową ukochaną. Szybko jednak wyjaśniło się, kim w rzeczywistości jest tajemnicza kobieta u boku 53-latka.

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Sytuacja błyskawicznie stała się hitem w sieci, a internauci wprost rozpływali się nad urodą 29-letniej Ivany Nedved, okrzykując ją „boginią”. Warto dodać, że jej matka nosi dokładnie to samo imię. Konto młodej kobiety na Instagramie śledzi już blisko 80 tysięcy osób i wciąż zyskuje nowych obserwatorów. Ivana chętnie dzieli się tam kadrami z egzotycznych wyjazdów, często relacjonując turnieje tenisowe, w których bierze udział jej partner, znany amerykański tenisista Sebastian Korda.

Wystarczyło zaledwie jedno ujęcie obok słynnego taty, by 29-latka znalazła się na ustach całego świata. Chociaż na żywo kibicowali swojej drużynie w przegranym spotkaniu, które wyrzuciło Czechów z turnieju, uroda i życie prywatne Ivany zdominowały sportowe nagłówki. Zjawiskowe fotografie córki Pavla Nedveda można obejrzeć w specjalnie przygotowanej galerii.

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