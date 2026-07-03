Legendarny piłkarz pokazał się z piękną kobietą na meczu. Wszyscy myśleli, że to jego nowa partnerka!

Ivana Nedved zachwyca urodą. Fani myśleli, że to partnerka Pavla Nedveda

Laureat Złotej Piłki z 2003 roku, Pavel Nedved, przez lata zachwycał kibiców swoimi występami na piłkarskich boiskach. Ostatnio legendarny zawodnik Juventusu znów przyciągnął wzrok mediów, a powodem była jego 29-letnia córka, Ivana. Kiedy były piłkarz pojawił się z nią na trybunach podczas przegranego 0:3 meczu Czechy - Meksyk, wielu obserwatorów wzięło zjawiskową blondynkę za jego nową ukochaną. Szybko jednak wyjaśniło się, kim w rzeczywistości jest tajemnicza kobieta u boku 53-latka.

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Sytuacja błyskawicznie stała się hitem w sieci, a internauci wprost rozpływali się nad urodą 29-letniej Ivany Nedved, okrzykując ją „boginią”. Warto dodać, że jej matka nosi dokładnie to samo imię. Konto młodej kobiety na Instagramie śledzi już blisko 80 tysięcy osób i wciąż zyskuje nowych obserwatorów. Ivana chętnie dzieli się tam kadrami z egzotycznych wyjazdów, często relacjonując turnieje tenisowe, w których bierze udział jej partner, znany amerykański tenisista Sebastian Korda.

Wystarczyło zaledwie jedno ujęcie obok słynnego taty, by 29-latka znalazła się na ustach całego świata. Chociaż na żywo kibicowali swojej drużynie w przegranym spotkaniu, które wyrzuciło Czechów z turnieju, uroda i życie prywatne Ivany zdominowały sportowe nagłówki. Zjawiskowe fotografie córki Pavla Nedveda można obejrzeć w specjalnie przygotowanej galerii.

📸 - PAVEL NEDVED LOOKS COMPLETELY DEVASTATED AS CZECH REPUBLIC ARE GETTING ELIMINATED FORM THE WORLD CUP! pic.twitter.com/VZ8Ekyu8kC— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 25, 2026