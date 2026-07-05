Żona Grzegorza Miętusa przerywa milczenie po śmierci męża. Wydała jednoznaczne oświadczenie

Nie żyje Grzegorz Miętus. PZN publikuje pożegnanie, a żona zabiera głos

Środowisko sportów zimowych straciło Grzegorza Miętusa, byłego skoczka i cenionego trenera. 33-latek punktował w zawodach Pucharu Świata oraz zdobył brązowy medal mistrzostw Polski na igielicie, a po zakończeniu kariery zajął się pracą szkoleniową. Smutną wiadomość potwierdził m.in. Polski Związek Narciarski. Przedstawiciele PZN wyrazili głęboki żal po stracie trenera. Jak podkreślono we wpisie na Facebooku, zawodnik pochodzący z Dzianisza startował na Mistrzostwach Świata Juniorów oraz w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy. Osiągnął m.in. drużynowe podium MŚ juniorów razem z Maciejem Kotem, Jakubem Kotem i Andrzejem Zapotocznym. Działacze przypomnieli również, że przez lata był zaangażowany w struktury związku i trenował w AZS Zakopane.

Nie żyje Grzegorz Miętus. 33-letni polski skoczek startował w Pucharze Świata

Niedługo po tragicznych informacjach, do opinii publicznej zwróciła się żona zmarłego. Magdalena Prochot-Miętus wydała oficjalne oświadczenie, w którym odniosła się do krążących w sieci plotek na temat przyczyny śmierci swojego męża.

Magdalena Prochot-Miętus apeluje o rzetelność i uszanowanie żałoby po śmierci Grzegorza Miętusa

Wdowa po skoczku zareagowała na nieprawdziwe informacje publikowane w przestrzeni internetowej. Skierowała prośbę do mediów oraz użytkowników sieci o zakończenie szerzenia plotek i krzywdzących opinii związanych z okolicznościami śmierci Grzegorza Miętusa.

Prosimy media o odpowiedzialność i rzetelność, a wszystkich użytkowników internetu o powstrzymanie się od komentowania i spekulowania na temat przyczyn śmierci. Uszanujmy prywatność rodziny i pozwólmy jej przeżywać żałobę w spokoju i godności. Największym wyrazem szacunku, jaki możemy dziś okazać, jest milczenie, empatia i powstrzymanie się od powielania niesprawdzonych informacji. Pamiętajmy, że za każdą tragedią stoi rodzina, bliscy i przyjaciele, którzy przeżywają niewyobrażalny ból Zdjęcia: Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Muniek Staszczyk i inne gwiazdy

Wzruszający pogrzeb Jacka Magiery. Tłumy żałobników