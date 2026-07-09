Trener Chicago Fire zdradza prawdę o zachowaniu Lewandowskiego. Zwrócił uwagę na ten szczegół

Robert Lewandowski zadebiutuje w Chicago Fire? Może to nastąpić już niedługo

Decyzja Roberta Lewandowskiego o pożegnaniu się z FC Barceloną wywołała lawinę spekulacji transferowych. W kontekście przyszłości polskiego napastnika pojawiały się nazwy piłkarskich potęg z Włoch (AC Milan i Juventus), a także brytyjskiego Manchesteru United. Brano pod uwagę również bardziej egzotyczne ligi – łączono go z arabskim Al-Hilal i amerykańskim Chicago Fire. Ostatecznie wybór padł na klub ze Stanów Zjednoczonych, gdzie oczekiwania wobec niego są niezwykle wysokie. Wszyscy z niecierpliwością czekają na zaplanowaną na 14 lipca konferencję. Możliwe, że zaledwie dwa dni później reprezentant Polski zadebiutuje w nowej koszulce. Chicago Fire zmierzy się wówczas z Vancouver Whitecaps, gdzie występuje były kolega Lewandowskiego z Bayernu, Thomas Muller. Zanim jednak to nastąpi, głos zabrał trener drużyny z Chicago, który nie szczędził pochwał pod adresem nowej gwiazdy.

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Gregg Berhalter ocenił zachowanie Lewandowskiego w Chicago Fire

Nikt nie ma wątpliwości, że Robert Lewandowski szybko stanie się liderem amerykańskiego zespołu. Od samego początku kapitan polskiej reprezentacji przejął koszulkę z numerem 9. Trener Gregg Berhalter otwarcie przyznaje, że jest zafascynowany podejściem napastnika, które można określić jako wysoce ponadprzeciętne. Widać gołym okiem, że "Lewy" chce aktywnie uczestniczyć w tworzeniu siły nowej drużyny.

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Pytania, jakie zadaje, poziom szczegółów, jakie chce znać, są niesamowite. On chce wiedzieć o każdym detalu, jak drużyna gra, chce wiedzieć z kim przyjdzie mu współpracować na boisku, pyta o historię zawodników, jaki styl lubimy, jak atakujemy, jak dostarczymy mu piłki. Miał mnóstwo pytań

– stwierdził trener Chicago Fire, którego słowa przytacza serwis Sportowe Fakty WP.

Rozmawialiśmy z wieloma zawodnikami światowej klasy, odkąd jestem w klubie. Jedną z rzeczy, która najbardziej uderzyła mnie w Robercie, jest jego absolutnie najwyższy poziom profesjonalizmu i wola zwycięstwa

– uzupełnił szkoleniowiec w dalszej części swojej wypowiedzi.

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Poniżej można zobaczyć, jak para spędzała wolne chwile podczas urlopu.

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