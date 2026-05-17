Zaskakujące kulisy pożegnania Lewandowskiego z Barceloną. Tego w Katalonii nie powiedzą głośno

Koniec ery "Lewego" w Blaugranie. Co kryje drugie dno rozstania?

Transfer polskiego napastnika do "Dumy Katalonii" w trudnym dla klubu okresie okazał się strzałem w dziesiątkę, co udowadnia m.in. 119 zdobytych bramek i trzy tytuły mistrza kraju. Jednak w sobotę, 16 maja, Robert Lewandowski za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił koniec swojej czteroletniej przygody na Camp Nou. Barcelona równie elegancko pożegnała gwiazdora, dziękując za każdy zdobyty gol i magiczne chwile, podkreślając, że przybył jako gwiazda, a odchodzi jako legenda. Za rozstaniem kryje się jednak drugi, bardzo korzystny dla Barcy aspekt, o którym publicznie rzadko się mówi, a który wytłumaczył dziennikarz z Katalonii.

Pożegnanie kapitana reprezentacji Polski oznacza osłabienie ataku, ale jednocześnie daje klubowi potężny zastrzyk finansowy i szansę na nowe, wielkie transfery.

„Ogłoszone wczoraj odejście Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona pod koniec bieżącego sezonu to smutna wiadomość dla kibiców Blaugranas, biorąc pod uwagę świetne wyniki, jakie osiągał polski napastnik”

– zaznaczył Ramon Fuentes z „Mundo Deportivo”.

„Z drugiej jednak strony otwiera to bardzo obiecujące perspektywy dla klubu, dzięki zwolnieniu środków z puli wynagrodzeń po wygaśnięciu jego kontraktu 30 czerwca. W tym sezonie napastnik zarobił blisko 24 mln euro brutto, które FC Barcelona wyeliminuje z puli wynagrodzeń na sezon 2026-2027”

– dodał hiszpański ekspert. Zwolnienie tych środków sprawia, że Barcelona po latach będzie mogła wrócić do zasady 1:1, co pozwoli na wydawanie na nowe nabytki tyle samo, ile klub zdoła zaoszczędzić lub zarobić.

