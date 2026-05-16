FC Barcelona reaguje na decyzję Roberta Lewandowskiego. Emocjonalny wpis wywołał łzy

Lewandowski żegna się z klubem, FC Barcelona odpowiada

Niezwykły okres Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie można opisać w skrócie: cztery lata, trzy tytuły mistrza Hiszpanii i 119 zdobytych bramek. Współpraca reprezentanta Polski z "Dumą Katalonii" właśnie się kończy. Ostatni mecz kapitana Biało-czerwonych w barwach Barcy odbędzie się w niedzielę, podczas starcia FC Barcelona - Real Betis Sevilla. Decyzję o odejściu Robert Lewandowski przekazał kibicom w sobotę, 16 maja.

Kibice podzieleni co do Roberta Lewandowskiego w kadrze! Zaskakujące wyniki sondażu

QUIZ Robert Lewandowski nie tylko dla fanów piłki. Niby proste, ale kilka pytań to pułapki! Pytanie 1 z 20 W którym klubie nie grał Robert Lewandowski? Bayern Monachium Werder Brema Borussia Dortmund Następne pytanie

"Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by ruszyć dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wypełniona. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką obdarzyli mnie kibice już od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze podczas tych pięknych czterech lat. Szczególne podziękowania kieruję do prezesa Laporty za danie mi szansy przeżycia najbardziej niesamowitego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce. Visca el Barça. Visca Catalunya"

32

W ten sposób polski piłkarz zakomunikował swoje plany na Instagramie. Wszystko wskazuje na to, że jego kolejnym przystankiem będzie drużyna Al-Hilal w Arabii Saudyjskiej. Ponadto wydaje się, że Robert Lewandowski nie kończy przygody z kadrą narodową. Wiadomo już, że weźmie udział w najbliższym zgrupowaniu reprezentacji Polski, poprzedzającym mecze z Ukrainą i Nigerią (zaplanowane na 31 maja i 3 czerwca). FC Barcelona w niezwykle poruszający sposób skomentowała decyzję napastnika o odejściu z klubu.

Wzruszające podziękowania FC Barcelony dla Roberta Lewandowskiego

Na klubowym koncie na Instagramie udostępniono fotografię, na której Robert Lewandowski opiera dłoń na herbie FC Barcelony. Obraz opatrzono wyjątkowo znaczącym podpisem. Lektura tego komunikatu przynosi wzruszenie i potężną dawkę dumy z osiągnięć polskiego piłkarza.

"Przybył jak gwiazda. Odchodzi jak legenda. Dziękujemy, Robert Lewandowski, za każdego gola, za każdą walkę i za każdą magiczną chwilę w tych barwach. Barça na zawsze"

Taki komunikat wystosowali przedstawiciele barcelońskiego klubu. Post błyskawicznie zdobył popularność, zbierając ponad 2 miliony polubień. Wśród osób doceniających wpis znalazła się również Anna Lewandowska, żona zawodnika.