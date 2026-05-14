Słynna gimnastyczka znowu rozgrzała internautów! Olivia Dunne w głośnej sesji

Gimnastyczka Olivia Dunne zrewolucjonizowała świat sportu i internetu

Livvy Dunne to postać, która całkowicie zmieniła definicję sportowca-influencera, gromadząc miliony fanów na TikToku oraz Instagramie. Jako jedna z pierwszych wykorzystała nowe zasady NIL (Name, Image, Likeness) w amerykańskiej lidze akademickiej NCAA. Pozwoliło jej to stworzyć potężne imperium reklamowe, nie przerywając jednocześnie startów w barwach Uniwersytetu Stanu Luizjana. Wyjątkowy talent, niebanalna uroda i ogromna charyzma wywindowały ją do rangi prawdziwej idolki młodego pokolenia!

Kibice podzieleni co do Roberta Lewandowskiego w kadrze! Zaskakujące wyniki sondażu

33

Olivia Dunne ponownie w gorącej sesji dla Sports Illustrated

Najnowsza współpraca z kultowym Sports Illustrated Swimsuit doskonale koresponduje z wizerunkiem, jaki kreuje Dunne. Wydawnictwo to od lat słynie z promowania pewności siebie, kobiecej siły oraz akceptacji dla różnorodności sylwetek. Sportowe gwiazdy formatu Livvy idealnie odzwierciedlają to przesłanie. Chociaż to zjawiskowe fotografie w fikuśnych kostiumach kąpielowych zawsze wywołują olbrzymi zachwyt, sama inicjatywa niesie za sobą znacznie głębszy przekaz niż tylko eksponowanie ciała.

Odpowiedź sieci była błyskawiczna i niezwykle entuzjastyczna. Opublikowane przez zawodniczkę fotografie błyskawicznie wygenerowały lawinę polubień, komentarzy i udostępnień. Zwolennicy Olivii Dunne widzą w niej ikonę nowoczesnego podejścia do sportu. Nawet po zakończeniu występów akademickich jej sława nie maleje, a każdy nowy projekt tylko potwierdza jej status międzynarodowej celebrytki.

Tragiczny wypadek polskiego żużlowca. Patryk Budniak wciąż w śpiączce na OIOM-ie

W przeszłości w podobnym wydaniu Sports Illustrated Swimsuit zaprezentowała się polska tenisistka Agnieszka Radwańska. Tamta głośna sesja do dzisiaj budzi spore zainteresowanie. Obecnie równie silne emocje wywołują odważne ujęcia z udziałem Olivii Dunne. Więcej fotografii ukazujących "najpiękniejszą gimnastyczkę świata" można obejrzeć w specjalnej galerii załączonej do artykułu.