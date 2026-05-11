Kibice podzieleni co do Roberta Lewandowskiego w kadrze! Zaskakujące wyniki sondażu

Kamil Heppen
2026-05-11 22:08

Kwestia dalszych występów Roberta Lewandowskiego w polskiej kadrze narodowej budzi spore emocje. Burzliwa walka o awans na mistrzostwa świata sprawiła, że temat przydatności doświadczonego napastnika powraca ze zdwojoną siłą. Najnowsze dane ankietowe dowodzą, że podejście do kontynuowania międzynarodowej kariery przez kapitana jest silnie uzależnione od... daty urodzenia badanych osób. Wyniki pokazują wyraźny podział między poszczególnymi pokoleniami sympatyków piłki nożnej.

Co dalej z Lewandowskim w reprezentacji Polski?

Doświadczony napastnik od wielu lat stanowi fundament naszej drużyny narodowej i jest powszechnie uznawany za jednego z najlepszych zawodników w dziejach polskiego futbolu. Upływający czas sprawia jednak, że coraz częściej słychać opinie o konieczności odmłodzenia składu Biało-Czerwonych. Postanowiono sprawdzić aktualne nastawienie kibiców do tej sprawy, a wyniki zrealizowanego sondażu pokazały bardzo interesujące zależności w postrzeganiu lidera.

Sondaż o Robercie Lewandowskim. Najmłodsi za kapitanem, seniorzy mają wątpliwości

Dane zebrane przez Instytut Badań Pollster pokazują ogromne wsparcie dla doświadczonego gracza ze strony osób w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat. To właśnie ci najmłodsi fani wykazują największy entuzjazm względem dalszych występów kapitana w barwach narodowych, ponieważ aż 60 procent z nich chce jego pozostania w drużynie. Równocześnie zaledwie 8 procent ankietowanych u progu dorosłości uważa, że nadszedł już czas na definitywne pożegnanie tego piłkarza z narodowym zespołem.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku sympatyków futbolu powyżej 65 roku życia, gdzie chęć oglądania napastnika w kadrze deklaruje zaledwie 40 procent badanych, co stanowi najsłabszy wynik w całym zestawieniu. Dodatkowo aż 18 procent seniorów otwarcie sprzeciwia się jego kolejnym powołaniom, a to ponad dwa razy więcej niż w przypadku najmłodszego pokolenia. Taka dysproporcja dowodzi znacznie surowszych wymagań ze strony emerytów, którzy dorastali w erze największych sukcesów naszego piłkarstwa. Trzeba jednak odnotować, że to właśnie w tej grupie wiekowej odnotowano najwięcej, bo aż 24 procent, głosów niezdecydowanych.

Omówione statystyki udowadniają wielowymiarowość debaty o przydatności Lewandowskiego, która wykracza poza czysto sportowe aspekty i ujawnia silne różnice między generacjami. Zwraca uwagę także bardzo alarmujący wskaźnik dotyczący ogólnego zainteresowania tą dyscypliną sportu w naszym kraju. To właśnie w najmłodszej grupie pełnoletnich osób od 18 do 24 lat aż 22 procent ankietowanych w ogóle nie śledzi wydarzeń piłkarskich. Całe badanie ankietowe zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie liczącej dokładnie 1005 obywateli.

