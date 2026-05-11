Kibice podzieleni co do Roberta Lewandowskiego w kadrze! Zaskakujące wyniki sondażu

Co dalej z Lewandowskim w reprezentacji Polski?

Doświadczony napastnik od wielu lat stanowi fundament naszej drużyny narodowej i jest powszechnie uznawany za jednego z najlepszych zawodników w dziejach polskiego futbolu. Upływający czas sprawia jednak, że coraz częściej słychać opinie o konieczności odmłodzenia składu Biało-Czerwonych. Postanowiono sprawdzić aktualne nastawienie kibiców do tej sprawy, a wyniki zrealizowanego sondażu pokazały bardzo interesujące zależności w postrzeganiu lidera.

Sondaż o Robercie Lewandowskim. Najmłodsi za kapitanem, seniorzy mają wątpliwości

Dane zebrane przez Instytut Badań Pollster pokazują ogromne wsparcie dla doświadczonego gracza ze strony osób w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat. To właśnie ci najmłodsi fani wykazują największy entuzjazm względem dalszych występów kapitana w barwach narodowych, ponieważ aż 60 procent z nich chce jego pozostania w drużynie. Równocześnie zaledwie 8 procent ankietowanych u progu dorosłości uważa, że nadszedł już czas na definitywne pożegnanie tego piłkarza z narodowym zespołem.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku sympatyków futbolu powyżej 65 roku życia, gdzie chęć oglądania napastnika w kadrze deklaruje zaledwie 40 procent badanych, co stanowi najsłabszy wynik w całym zestawieniu. Dodatkowo aż 18 procent seniorów otwarcie sprzeciwia się jego kolejnym powołaniom, a to ponad dwa razy więcej niż w przypadku najmłodszego pokolenia. Taka dysproporcja dowodzi znacznie surowszych wymagań ze strony emerytów, którzy dorastali w erze największych sukcesów naszego piłkarstwa. Trzeba jednak odnotować, że to właśnie w tej grupie wiekowej odnotowano najwięcej, bo aż 24 procent, głosów niezdecydowanych.

Omówione statystyki udowadniają wielowymiarowość debaty o przydatności Lewandowskiego, która wykracza poza czysto sportowe aspekty i ujawnia silne różnice między generacjami. Zwraca uwagę także bardzo alarmujący wskaźnik dotyczący ogólnego zainteresowania tą dyscypliną sportu w naszym kraju. To właśnie w najmłodszej grupie pełnoletnich osób od 18 do 24 lat aż 22 procent ankietowanych w ogóle nie śledzi wydarzeń piłkarskich. Całe badanie ankietowe zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie liczącej dokładnie 1005 obywateli.