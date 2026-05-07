Wojciech Szczęsny zabrał głos w sprawie swojej kariery. Bramkarz podjął ostateczną decyzję

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-05-07 9:18

Po mistrzostwach Europy w 2024 roku Wojciech Szczęsny początkowo ogłosił rozbrat z futbolem, jednak szybko zmienił plany. Powodem okazała się propozycja ze strony FC Barcelony. Doświadczony golkiper zasilił szeregi "Dumy Katalonii" po urazie, jakiego nabawił się Marc-Andre ter Stegen. Polak, kończący swój drugi sezon w klubie, właśnie rozwiał wszelkie wątpliwości na temat swoich dalszych sportowych kroków. Decyzja została podjęta.

Wojciech Szczęsny ż żoną po premierze

i

Autor: Piotr Grzybowski / Super Express

Decyzja Wojciecha Szczęsnego w sprawie FC Barcelony

Z obozu Wojciecha Szczęsnego napłynęły niezwykle istotne informacje. Utytułowany zawodnik postanowił, że jego piłkarska emerytura musi jeszcze poczekać i będzie kontynuował występy w barwach FC Barcelony. Dzieje się tak pomimo faktu, że obecnie pełni jedynie rolę rezerwowego dla Joana Garcii. W wywiadzie przeprowadzonym przez Mateusza Święcickiego z telewizji Eleven Sports, były reprezentant Polski otrzymał bezpośrednie pytanie dotyczące swojej przyszłości w hiszpańskim zespole.

Inter Mediolan ze scudetto. Zacięta walka o mistrzostwo w Premier League

Zdjęcia: Wojciech Szczęsny ż żoną po premierze

Wojciech Szczęsny ż żoną po premierze
Galeria zdjęć 25

Tak. Znaczy ja mam swój wiek i rozumiem, że co roku mogą być spekulacje, czy jeszcze mogę, czy jeszcze mi się chce. Jeszcze mi się chce i jeszcze mogę, więc myślę, że jeszcze porozmawiamy sobie przed El Clasico kilka razy

W ten sposób na antenie Eleven Sports sprawę jednoznacznie podsumował Wojciech Szczęsny. W trakcie trwających rozgrywek bramkarz zanotował do tej pory sześć występów na boiskach La Ligi oraz cztery w elitarnych zmaganiach Ligi Mistrzów. W ostatnich dniach na łamach hiszpańskiej prasy pojawiały się doniesienia, jakoby polski golkiper otrzymał propozycję transferu od innej drużyny z Półwyspu Iberyjskiego. Sportowiec nie zdecydował się jednak na parafowanie nowej umowy. Z jego stanowiska jasno wynika, że zdecydowanie woli kontynuować karierę w stolicy Katalonii.

Grzegorz Krychowiak: Lewandowski i Szczęsny są niesamowici!