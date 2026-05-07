Wojciech Szczęsny zabrał głos w sprawie swojej kariery. Bramkarz podjął ostateczną decyzję

Decyzja Wojciecha Szczęsnego w sprawie FC Barcelony

Z obozu Wojciecha Szczęsnego napłynęły niezwykle istotne informacje. Utytułowany zawodnik postanowił, że jego piłkarska emerytura musi jeszcze poczekać i będzie kontynuował występy w barwach FC Barcelony. Dzieje się tak pomimo faktu, że obecnie pełni jedynie rolę rezerwowego dla Joana Garcii. W wywiadzie przeprowadzonym przez Mateusza Święcickiego z telewizji Eleven Sports, były reprezentant Polski otrzymał bezpośrednie pytanie dotyczące swojej przyszłości w hiszpańskim zespole.

Tak. Znaczy ja mam swój wiek i rozumiem, że co roku mogą być spekulacje, czy jeszcze mogę, czy jeszcze mi się chce. Jeszcze mi się chce i jeszcze mogę, więc myślę, że jeszcze porozmawiamy sobie przed El Clasico kilka razy

W ten sposób na antenie Eleven Sports sprawę jednoznacznie podsumował Wojciech Szczęsny. W trakcie trwających rozgrywek bramkarz zanotował do tej pory sześć występów na boiskach La Ligi oraz cztery w elitarnych zmaganiach Ligi Mistrzów. W ostatnich dniach na łamach hiszpańskiej prasy pojawiały się doniesienia, jakoby polski golkiper otrzymał propozycję transferu od innej drużyny z Półwyspu Iberyjskiego. Sportowiec nie zdecydował się jednak na parafowanie nowej umowy. Z jego stanowiska jasno wynika, że zdecydowanie woli kontynuować karierę w stolicy Katalonii.