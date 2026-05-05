Wszyscy mówią o najpiękniejszej narciarce świata! W takiej mini podbiła Met Galę 2026

22-letnia modelka i utytułowana narciarka, m.in. mistrzyni olimpijska, zaprezentowała kreację perfekcyjnie oddającą motyw przewodni tegorocznej Met Gali, stanowiący fuzję nowoczesnych technologii, sztuki oraz mody. Krótki, rzeźbiarski krój kreacji mocno eksponował wysportowane nogi sportsmenki, a górna część stroju robiła jeszcze bardziej piorunujące wrażenie! Suknię w całości pokryto tysiącami drobnych, szklanych kul, które w świetle aparatów fotograficznych do złudzenia przypominały lewitującą chmurę z baniek mydlanych. Za ten futurystyczny koncept odpowiada znana holenderska projektantka Iris van Herpen, która przygotowała go w ścisłej współpracy z artystycznym duetem A.A.Murakami.

Met Gala 2026: Eileen Gu przyćmiła inne gwiazdy w sukni Airo

Niezwykły projekt nosi nazwę „Airo” i jest pełnoprawnym dziełem sztuki. Do skonstruowania tej sukni wykorzystano dokładnie 15 tysięcy ręcznie formowanych, szklanych sfer, a cały proces twórczy zajął grupie specjalistów aż 2550 godzin. Kluczowym elementem stylizacji była jednak wbudowana w nią elektronika. Konstruktorzy ukryli pod tkaniną specjalne mikroprocesory, które w odpowiednich momentach wypuszczały w powietrze autentyczne bańki mydlane! Mechanizm aktywował się, gdy narciarka pozowała fotoreporterom na słynnych schodach Metropolitan Museum of Art, tworząc wokół niej surrealistyczną aurę.

„To zabawa z ruchem, naturą i fantazją”

– komentowała zachwycona Eileen Gu w rozmowach z dziennikarzami. Amerykańsko-chińska mistrzyni narciarstwa dowolnego uzupełniła swój ubiór przezroczystymi szpilkami oraz bardzo oszczędną biżuterią, dzięki czemu uwaga wszystkich skupiała się wyłącznie na innowacyjnej sukni. Wizjonerska kreacja sportsmenki natychmiast zyskała status kultowej i z pewnością zapisze się w historii mody. Zjawiskowe fotografie Eileen Gu można obejrzeć w dołączonej do artykułu galerii zdjęć.