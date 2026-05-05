Inter Mediolan ze scudetto. Zacięta walka o mistrzostwo w Premier League

Piotr Zieliński i Inter Mediolan świętują. Problemy AC Milan na finiszu

W niedzielę, 3 maja, Inter Mediolan oficjalnie przypieczętował zdobycie mistrzostwa Włoch, pokonując na stadionie San Siro drużynę AC Parma. Niezwykle istotnym ogniwem w układance świeżo upieczonych triumfatorów jest Piotr Zieliński. Jeszcze kilka tygodni wstecz wydawało się, że to AC Milan stoczy twardy bój o scudetto. Niestety dla kibiców "Rossoneri" zespół wpadł w wyraźny dołek formy, dopisując do swojego konta zaledwie jedno oczko w trzech ostatnich starciach. Drużyna prowadzona przez Massimiliano Allegriego musi obecnie drżeć o zapewnienie sobie przepustki do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, co stosunkowo niedawno traktowano jako absolutny pewnik. Poniedziałkowe, bardzo wysokie zwycięstwo AS Romy nad Atalantą Bergamo (4:0) jeszcze bardziej utrudniło sytuację Mediolańczyków. Serie A w przyszłym sezonie może wysłać do Champions League równe cztery drużyny. W tym momencie bezpośrednio za plecami pierwszego Interu, który po 35 spotkaniach zgromadził 82 punkty, plasują się: SSC Napoli z 70 punktami, AC Milan mający 67 punktów oraz Juventus Turyn z 65 punktami. Piąta w zestawieniu jest z kolei AS Roma, której brakuje tylko jednego oczka do zrównania się ze "Starą Damą". Do zakończenia ligowego sezonu pozostały tylko trzy kolejki.

Wyścig o tytuł w Anglii. Arsenal Londyn czy Manchester City?

Na boiskach angielskiej Premier League kibice wciąż nie poznali odpowiedzi na pytanie, kto podniesie w górę mistrzowskie trofeum. Przez dłuższy czas wiele wskazywało na to, że ostateczny triumf przypadnie w udziale Arsenalowi Londyn, przerywając wieloletnią posuchę tego klubu. Kiedy jednak "Kanonierzy" musieli przełknąć gorycz porażki w bezpośrednim starciu z Manchesterem City, różnica punktowa między liderem a grupą pościgową stopniała do raptem trzech oczek, przy czym rywale z Manchesteru dysponowali jednym zaległym spotkaniem. W poniedziałek, 4 maja, "The Citizens" sprawili jednak przykrą niespodziankę swoim kibicom, zaledwie remisując z ekipą Evertonu. Cenny punkt uratowali rzutem na taśmę, zdobywając bramkę w doliczonym czasie gry. Z angielskiej najwyższej klasy rozgrywkowej do Ligi Mistrzów w sezonie 2026/27 wchodzi pięć drużyn. Na trzy kolejki przed finiszem rozgrywek na samym czele stawki znajduje się Arsenal ze 76 punktami. Zespół z Londynu wyprzedza Manchester City, mający 71 punktów przy jednym rozegranym meczu mniej, a także Manchester United z 64 oczkami oraz drużyny Liverpoolu i Aston Villi, które zgromadziły dotąd po 58 punktów. Wiele wskazuje na to, że właśnie ten czołowy kwintet podzieli awansuje do Champions League, ponieważ zajmujące aktualnie szóstą lokatę Bournemouth notuje aż sześć punktów straty do zespołów z Liverpoolu i Birmingham. Sam finał wyścigu o koronę mistrzowską gwarantuje jednak gigantyczne emocje.

Jan Tomaszewski wściekły na Barcelonę. "Traktują Roberta per NOGA"