Jamala wygrała Eurowizję w cieniu wielkiego skandalu. Fani wytykają jej dziś jedną rzecz

Początki kariery Jamali i pierwszy skandal w preselekcjach do Eurowizji

Zanim Susana Alimivna Jamaladinova, posługująca się pseudonimem Jamala, sięgnęła po eurowizyjne trofeum w 2016 roku, miała już ugruntowaną pozycję na ukraińskiej scenie operowej i jazzowej. Jej pierwsze podejście do europejskiego formatu miało miejsce pięć lat wcześniej z piosenką „Smile”. Krajowe eliminacje zakończyły się jednak ogromną aferą, gdy pojawiły się zarzuty o manipulacje przy zliczaniu głosów SMS na korzyść Miki Newton. Mimo że organizatorzy proponowali powtórzenie finału, Jamala zrezygnowała z dalszej rywalizacji w atmosferze skandalu. To trudne doświadczenie skłoniło ją do ewolucji wizerunku muzycznego, w wyniku czego zaczęła łączyć brzmienia klasyczne z folkowymi. Wokalistka od zawsze podkreślała nierozerwalny związek swojej twórczości z historią, do której wielokrotnie nawiązywała w kolejnych latach kariery.

Zwycięstwo Jamali na Eurowizji 2016 i furia ze strony Rosji

Ukraina wróciła do eurowizyjnej rywalizacji w 2016 roku po przerwie spowodowanej trudną sytuacją wewnętrzną w państwie. Efektem kooperacji publicznego nadawcy UA:PBC i komercyjnej telewizji STB były zupełnie nowe, spektakularne preselekcje – Vidbir. Jamala dosłownie zmiażdżyła swoich rywali, zdobywając gigantyczne poparcie widzów. Międzynarodowe kontrowersje wzbudziła jej zwycięska kompozycja „1944”, do której napisania zainspirowały ją opowieści prababci o deportacji. Wystawienie takiego utworu było ruchem niezwykle ryzykownym, mającym na celu przypomnienie o dramatycznym losie krymskich Tatarów w momencie, gdy rany po aneksji Krymu z 2014 roku pozostawały wciąż bolesne. Udział artystki usiłowali blokować prorosyjscy politycy, a po jej krajowym triumfie do gry wkroczyła Moskwa, która stanowczo żądała dyskwalifikacji, oskarżając Kijów o złamanie regulaminu EBU zabraniającego politycznych manifestacji. Europejska Unia Nadawców stanęła jednak po stronie wokalistki, klasyfikując piosenkę jako narrację historyczną.

Finał konkursu przerodził się w bezpośrednie starcie muzyczne Ukrainy z Rosją. Wygrana ukraińskiej reprezentantki, osiągnięta przede wszystkim dzięki wysokim notom od profesjonalnego jury (widzowie faworyzowali Rosję i Polskę), wywołała istną lawinę nienawiści w rosyjskich mediach. Zaczęto tam głośno mówić o rzekomym „spisku politycznym” Zachodu. Prorosyjskie państwa wtórowały tym oskarżeniom, zarzucając sędziom rażącą stronniczość i celowe promowanie upolitycznionego repertuaru.

Co Jamala robi po Eurowizji? Rola jurorki w Vidbirze i ostre zarzuty widzów

Wygrana uczyniła z Jamali swego rodzaju muzyczną ambasadorkę swojego kraju na arenie międzynarodowej. Do dziś wokalistka regularnie reprezentuje Ukrainę podczas różnorodnych wydarzeń i imprez okolicznościowych. Bardzo często gości również w Polsce, gdzie zatańczyła nawet w popularnym formacie rozrywkowym „Taniec z Gwiazdami”.

Pomimo historycznych zasług, miłośnicy konkursu nie szczędzą jej słów krytyki. Jej praca w charakterze jurorki w krajowym Vidbirze regularnie generuje potężne kontrowersje. Jedna z najgłośniejszych afer miała miejsce w 2019 roku i dotyczyła wokalistki Maruv. Jamala postanowiła publicznie ocenić poziom patriotyzmu uczestniczki, zadając jej ze sceny bezpośrednie pytanie:

„Krym to Ukraina?”

Choć Maruv ostatecznie wygrała preselekcyjne głosowanie, pod wpływem nacisków związanych z jej trasami koncertowymi w Rosji, zrezygnowała z wyjazdu na konkurs. Postawę Jamali uznano wówczas za zbyt napastliwą i przesiąkniętą polityką.

W 2022 roku gremium jurorskie, w tym oburzona Jamala, mierzyło się z kryzysem wokół Aliny Pash z powodu jej nielegalnej podróży na Krym. Zdecydowana reakcja jurorki mocno przyczyniła się do zablokowania jej występu , w efekcie czego Ukrainę na Eurowizji 2022 reprezentowała grupa Kalush.

Sympatycy formatu od lat wytykają Jamali także rażące faworyzowanie wybranych kandydatów. Zwracają uwagę na to, że artyści cieszący się jej osobistą sympatią zazwyczaj plasują się w ścisłej czołówce, a nierzadko wręcz wygrywają całe eliminacje.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026