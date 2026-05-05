Iwona Węgrowska zabrała nastoletnią córkę na salony. Tak dziś wygląda 11-letnia Lilia

Iwona Węgrowska chroni i kocha córkę. Macierzyństwo całkowicie zmieniło wokalistkę

Iwona Węgrowska powitała swoje pierwsze dziecko na świecie w lipcu 2015 roku. Od tego momentu Lilia zdominowała życie prywatne artystki i stała się jej absolutnym priorytetem. Wokalistka w wywiadach przyznawała wprost, że narodziny dziewczynki wymusiły na niej przewartościowanie codziennych nawyków i znaczne zwolnienie narzuconego wcześniej tempa. Węgrowska traktuje córkę jako największą życiową miłość, dlatego też regularnie chwali się wspólnymi kadrami w sieci, a w sierpniu ubiegłego roku zamieściła na Instagramie niezwykle wzruszające wyznanie.

Wielki Quiz Muzyczny dla każdego! Czy znasz największe hity i legendy muzyki? Pytanie 1 z 10 Kto śpiewa hit „Rolling in the Deep”? Lady Gaga Adele Beyoncé Następne pytanie

Moje największe szczęście. Kocham Cię nad życie córeczko.

Samodzielne wychowywanie pociechy wiąże się jednak z wieloma wyzwaniami, o czym wokalistka opowiada bez owijania w bawełnę. Łączenie intensywnej kariery scenicznej z obowiązkami domowymi często doprowadzało gwiazdę do granic wytrzymałości i powodowało ogromne zmęczenie. Mimo chwilowych kryzysów i momentów zwątpienia obecność dziecka nieustannie napędza piosenkarkę do działania i pozwala jej pokonywać najtrudniejsze przeszkody.

Zobacz także: Iwona Węgrowska w szalenie odważnej mini. Kusa sukienka, a i tak wszyscy zerkali nieco wyżej

Panie zbudowały między sobą niesamowitą więź, którą chętnie eksponują podczas oficjalnych wyjść. Iwona Węgrowska i jej latorośl pojawiły się niedawno na planie polsatowskiego show "Taniec z Gwiazdami". Podobne wizyty miały już miejsce podczas czternastej oraz piętnastej odsłony tanecznego formatu, odpowiednio w kwietniu i październiku 2024 roku. Sama piosenkarka zaprezentowała się przed kamerami tego programu już w 2009 roku, kiedy to wystąpiła na parkiecie w muzycznym duecie z Piotrem Kupichą.

43-letnia Iwona Węgrowska w czerwonej sukni bryluje w programie "Taniec z Gwiazdami"

Półfinałowa rywalizacja osiemnastej edycji show o Kryształową Kulę przyciągnęła wokalistkę i jej pociechę prosto na czerwony dywan. Obie panie cierpliwie pozowały fotoreporterom, po czym zajęły miejsca na widowni, skąd z uśmiechami podziwiały zmagania tancerzy. Czterdziestotrzyletnia artystka przykuwała uwagę wszystkich zebranych gości, ponieważ wybrała na ten wieczór obcisłą czerwoną suknię z charakterystycznymi wycięciami oraz eleganckimi marszczeniami. Całość stylizacji uzupełniały błyszczące srebrne szpilki oraz swobodnie opadające na ramiona włosy.

Udostępnione z imprezy fotografie wyraźnie pokazują, że dorastająca Lilia już niemal dorównuje swojej matce wzrostem. Gwiazda nie kryła dumy z udanego wyjścia i oficjalnie podziękowała za to doświadczenie w mediach społecznościowych, kierując swoje miłe słowa bezpośrednio do znanej aktorki.

Piękny wieczór z moją córką. Ewa Kasprzyk dziękujemy za zaproszenie. Kochamy Cię.

Iwona Węgrowska: Totalnie siadłam zdrowotnie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zobacz więcej zdjęć. Iwona Węgrowska zaszalała z mini, ale i tak wszyscy zerkali nieco wyżej. Odważnie!