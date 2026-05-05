Matura matematyka 2026. Arkusze CKE do pobrania, zadania maturalne z matematyki [05.05.2026]

CKE matura 2026 matematyka – kluczowe informacje o egzaminie

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym to jeden z trzech obowiązkowych testów pisemnych, do których musi przystąpić każdy absolwent szkoły średniej. Zgodnie z harmonogramem, test rozpoczął się 5 maja 2026 roku o godzinie 9:00. Na rozwiązanie wszystkich poleceń przewidziano 180 minut. Egzamin CKE matura 2026 matematyka przeprowadzany jest w Formule 2023, co oznacza, że opiera się na pełnych wymaganiach aktualnej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, z tego przedmiotu należy zdobyć minimum 30% punktów możliwych do uzyskania.

Kiedy i gdzie można pobrać arkusz maturalny z matematyki?

Publikacja oficjalnych dokumentów przez Centralną Komisję Egzaminacyjną to moment, który pozwala na pierwszą weryfikację udzielonych odpowiedzi. Zwyczajowo, oryginalny arkusz maturalny matematyka jest udostępniany w internecie tego samego dnia, w którym odbywa się egzamin, najczęściej w okolicach godziny 14:00.

Oficjalne arkusze maturalne matematyka do pobrania w formacie PDF zamieszczane są na stronie internetowej CKE (cke.gov.pl) w dedykowanej zakładce z materiałami egzaminacyjnymi. Pobranie i przeanalizowanie arkusza jest niezwykle użyteczne i pozwala na:

Samodzielne oszacowanie wstępnego wyniku punktowego w oparciu o klucze odpowiedzi przygotowywane przez ekspertów.

Zidentyfikowanie ewentualnych błędów rachunkowych lub merytorycznych, co ułatwia planowanie ewentualnych procedur odwoławczych.

Spokojniejsze oczekiwanie na oficjalne wyniki, które zostaną opublikowane w ogólnopolskim systemie ZIU na początku lipca 2026 roku.

Jakie zadania maturalne z matematyki pojawiły się na egzaminie?

Struktura egzaminu na poziomie podstawowym w 2026 roku utrzymuje sprawdzony podział na bloki tematyczne i stopnie trudności. Zadania maturalne matematyka dzielą się na zamknięte (wymagające wskazania jednej prawidłowej z czterech podanych odpowiedzi), otwarte krótkiej odpowiedzi oraz otwarte rozszerzonej odpowiedzi, które są punktowane najwyżej.

Zgodnie z obowiązującą podstawą programową, zadania w arkuszu weryfikują wiedzę z następujących głównych obszarów matematycznych:

Wyrażenia algebraiczne i równania: w tym rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych oraz potęgowanie i pierwiastkowanie.

w tym rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych oraz potęgowanie i pierwiastkowanie. Funkcje: analiza własności funkcji liniowych, kwadratowych oraz wykładniczych na podstawie podanych wzorów i wykresów.

analiza własności funkcji liniowych, kwadratowych oraz wykładniczych na podstawie podanych wzorów i wykresów. Ciągi liczbowe: zastosowanie wzorów na wyraz ogólny i sumę w ciągach arytmetycznych i geometrycznych.

zastosowanie wzorów na wyraz ogólny i sumę w ciągach arytmetycznych i geometrycznych. Geometria: zadania z geometrii płaskiej (planimetrii), geometrii analitycznej w układzie współrzędnych (np. równania prostych) oraz przestrzennej (stereometrii, w tym obliczanie objętości i pól powierzchni brył).

zadania z geometrii płaskiej (planimetrii), geometrii analitycznej w układzie współrzędnych (np. równania prostych) oraz przestrzennej (stereometrii, w tym obliczanie objętości i pól powierzchni brył). Statystyka i prawdopodobieństwo: wyznaczanie średniej arytmetycznej, mediany, dominanty oraz obliczanie prawdopodobieństwa prostych zdarzeń losowych z wykorzystaniem reguły mnożenia i dodawania.

Warto pamiętać, że w przypadku zadań otwartych oceniany jest cały proces dochodzenia do rozwiązania. Należy czytelnie zapisywać wszystkie obliczenia, ponieważ nawet jeśli ostateczny wynik liczbowy okaże się błędny z powodu drobnej pomyłki, egzaminatorzy mogą przyznać punkty cząstkowe za poprawnie wybraną metodę i właściwy tok rozumowania.

