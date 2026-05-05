Agnieszka Kotońska świętuje komunię wnuka. 49-letnia gwiazda TTV zachwyciła w żółtym garniturze. Zobaczcie!

Agnieszka Kotońska została mamą w wieku 15 lat

Obecnie Agnieszka Kotońska cieszy się statusem rozpoznawalnej osobowości telewizyjnej, jednak początki jej dorosłego życia nie należały do najłatwiejszych. Uczestniczka hitu TTV "Gogglebox. Przed telewizorem" urodziła syna, będąc jeszcze nastolatką. Dajan przyszedł na świat, kiedy Kotońska miała zaledwie 15 lat. Sytuacja na początku lat 90. budziła spore kontrowersje w jej środowisku. Celebrytka wielokrotnie wspominała, że musiała mierzyć się z oceniającymi spojrzeniami i komentarzami, a łączenie macierzyństwa z edukacją było niezwykle trudne.

Cienko wtedy było. Jesteśmy z Arturem z małej miejscowości, ludzie wytykali nas trochę palcami. Byliśmy dzieciakami, które same zaczęły tworzyć dom. Pamiętam, że potrafiłam iść z wózkiem przez pół miasta, żeby odebrać Artura z zawodówki i razem wracaliśmy do domu. Bez pomocy rodziców i teściów nie dalibyśmy rady. Rano z małym zostawała moja mama albo teściowa. Potem ja wracałam, a lekcje robiłam po nocy. Trudno to było pogodzić, ale mama zawsze mnie motywowała, żebym miała pewny zawód. Zresztą ja to samo radzę każdej dziewczynie. Jasne, życie może się tak potoczyć, jak u nas, że mąż będzie zarabiał na utrzymanie. Ale trzeba w razie czego móc też liczyć na siebie - opowiadała Kotońska w rozmowie z noizz.pl.

Syn Kotońskiej urodził się w listopadzie 1992 roku. Mimo trudnych początków Agnieszka i Artur Kotońscy tworzą zgrane małżeństwo od 1995 roku. Przetrwali wspólnie wiele życiowych prób. W 2015 roku rodzina dołączyła do obsady trzeciego sezonu programu "Gogglebox", szybko zyskując sympatię widzów dzięki naturalności i poczuciu humoru, co zapewniło im status gwiazd.

Wnuczek gwiazdy TTV przystąpił do pierwszej komunii

Dajan Kotoński to dziś dorosły mężczyzna, który ma już własną rodzinę. Jego 9-letni syn jest wielką dumą babci, która chętnie dzieli się w sieci wspólnymi momentami. W maju chłopiec przystąpił do pierwszej komunii świętej. Z tej okazji Kotońska opublikowała na Instagramie relację z uroczystości w kościele oraz przyjęcia rodzinnego.

Podczas tego wyjątkowego dnia 49-letnia celebrytka zaprezentowała się w eleganckim, żółtym garniturze w modnym, "masełkowym" odcieniu. Kreacja doskonale podkreśliła jej nową, szczupłą figurę, którą chętnie eksponuje w mediach społecznościowych. ZOBACZCIE zdjęcia!

Agnieszka Kotońska już tak nie wygląda. Ale zmiana!