Znamy uczestników "Love is Blind: Polska". Zofia Zborowska i Andrzej Wrona poprowadzą show

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-05-05 11:28

Polska wersja "Love is Blind" wkrótce trafi na ekrany. Netflix zdecydował się na realizację lokalnej odsłony światowego hitu, który doczekał się już edycji w takich krajach jak Japonia, Niemcy, Meksyk czy państwa arabskie. Kto weźmie udział w randkowym eksperymencie i spróbuje znaleźć miłość w ciemno? Przedstawiamy pełną listę mężczyzn zaproszonych do pierwszej polskiej serii programu.

Love is Blind - uczestnicy
Uczestnicy Love is Blind Polska Uczestnicy Love is Blind Polska Uczestnicy Love is Blind Polska Uczestnicy Love is Blind Polska
Galeria zdjęć 16

Zasady polskiej edycji "Love is Blind". Zofia Zborowska i Andrzej Wrona gospodarzami

W premierowej, rodzimej odsłonie popularnego reality show platformy Netflix weźmie udział trzydzieścioro singli – piętnaście pań oraz piętnastu panów. Głównym założeniem formatu jest stworzenie głębokiej relacji romantycznej, całkowicie pomijając aspekt wizualny potencjalnego partnera. Do programu zaproszono osoby w przedziale wiekowym od 25 do 37 lat. Pochodzą oni nie tylko z różnych zakątków Polski, ale również z zagranicy, w tym między innymi z amerykańskiego Chicago. Twórcy zadbali o ogromną różnorodność zawodową bohaterów. Na ekranie zaprezentują się przedstawiciele najróżniejszych profesji, wśród których znaleźli się prawnik, specjalistka w dziedzinie neurologopedii, programistka, profesjonalna zawodniczka rugby, a także kucharz i prawdziwy poszukiwacz złota.

Główna oś programu skupia się na randkach odbywających się w odizolowanych od siebie pokojach. Uczestnicy nawiązują tam konwersacje, jednak nie mogą ujrzeć swoich twarzy aż do momentu oficjalnych zaręczyn. Dopiero po oświadczynach pary po raz pierwszy widzą się na żywo, a następnie wspólnie sprawdzają siłę swojego uczucia w warunkach codziennego życia. Kulminacyjnym punktem telewizyjnego eksperymentu jest spotkanie przed ołtarzem, gdzie narzeczeni podejmują wiążącą decyzję o ślubie lub definitywnym rozstaniu. Premiera polskiej wersji formatu zaplanowana jest na 6 maja, a w rolę prowadzących wcieli się małżeństwo – aktorka Zofia Zborowska-Wrona oraz siatkarz Andrzej Wrona.

Zofia Zborowska-Wrona nie miała forów na studiach. Córka legendy bez protekcji!

Kim są uczestnicy "Love is Blind: Polska"? Pełna lista męskiej części obsady

Platforma streamingowa oficjalnie ujawniła tożsamość panów biorących udział w pierwszej krajowej edycji show. O znalezienie prawdziwej miłości na oczach widzów powalczy kilkunastu mężczyzn. Oto szczegółowe zestawienie kandydatów zaproszonych do głośnego reality show:

  1. Aleksander ma 32 lata i zawodowo spełnia się jako szef kuchni oraz właściciel restauracji;
  2. Damian to 35-letni specjalista zajmujący się analityką biznesową w branży IT;
  3. Fabian w wieku 33 lat pracuje jako inżynier budownictwa, a na co dzień mieszka w Danii;
  4. Filip, 31-latek z Gdyni, pracuje w przestworzach jako steward;
  5. Filip posługujący się pseudonimem "Nowy" to 31-letni Ślązak, który zajmuje się poszukiwaniem złota w Australii;
  6. Jacek liczy 36 lat i z powodzeniem prowadzi własny barbershop;
  7. Kamil ma 27 lat i zarabia na życie jako pracownik domu maklerskiego;
  8. Kamil znany jako "UNO" to 33-latek z Norwegii, działający w branży rekrutacyjnej oraz wynajmie samochodów;
  9. Krzysztof jest 36-letnim cieślą dzielącym swoje życie między Polskę a Islandię;
  10. Lubicz w wieku 33 lat zarządza własnym concept store'em;
  11. Marcin, 30-letni ekspert prawa, specjalizuje się w obsłudze startupów;
  12. Mateusz to 31-latek, który zawodowo związany jest z bankowością;
  13. MP to 27-letni student, który niedawno wrócił do Polski z Chicago;
  14. Radek jest najmłodszy w stawce – ma 25 lat i studiuje psychologię;
  15. Robert, 33-latek, występuje przed publicznością w roli komika.

Udostępniona przez produkcję galeria zdjęć pozwala sprawdzić, jak wizualnie prezentują się bohaterowie miłosnego eksperymentu oraz podsumowuje wszystkie najważniejsze fakty na ich temat.

Harmonogram premiery "Love is Blind: Polska". Kiedy pojawią się nowe odcinki?

Pierwszy sezon polskiego "Love is Blind" zamknie się w jedenastu epizodach. Dziesięć z nich ukaże proces poznawania się w kabinach, wspólne wyjazdy oraz przygotowania przedślubne. Ostatni odcinek to z kolei specjalne spotkanie całej obsady po pewnym czasie od zakończenia zdjęć. Emisja serialu została podzielona na kilka bloków, które będą sukcesywnie udostępniane widzom platformy:

  • Pierwsza pula odcinków zadebiutuje 6 maja (widzowie zobaczą 5 epizodów);
  • Druga część trafi na platformę 13 maja (będą to 4 kolejne odcinki);
  • Trzecia odsłona pojawi się 20 maja (wyemitowany zostanie 1 epizod);
  • Czwarta część, czyli odcinek podsumowujący (Reunion), wciąż czeka na wyznaczenie oficjalnej daty premiery.
Love is Blind - uczestnicy
Galeria zdjęć 16
Sonda
Czy obejrzysz "Love is Blind: Polska"?
Love Is Blind