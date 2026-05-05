Zasady polskiej edycji "Love is Blind". Zofia Zborowska i Andrzej Wrona gospodarzami

W premierowej, rodzimej odsłonie popularnego reality show platformy Netflix weźmie udział trzydzieścioro singli – piętnaście pań oraz piętnastu panów. Głównym założeniem formatu jest stworzenie głębokiej relacji romantycznej, całkowicie pomijając aspekt wizualny potencjalnego partnera. Do programu zaproszono osoby w przedziale wiekowym od 25 do 37 lat. Pochodzą oni nie tylko z różnych zakątków Polski, ale również z zagranicy, w tym między innymi z amerykańskiego Chicago. Twórcy zadbali o ogromną różnorodność zawodową bohaterów. Na ekranie zaprezentują się przedstawiciele najróżniejszych profesji, wśród których znaleźli się prawnik, specjalistka w dziedzinie neurologopedii, programistka, profesjonalna zawodniczka rugby, a także kucharz i prawdziwy poszukiwacz złota.

Główna oś programu skupia się na randkach odbywających się w odizolowanych od siebie pokojach. Uczestnicy nawiązują tam konwersacje, jednak nie mogą ujrzeć swoich twarzy aż do momentu oficjalnych zaręczyn. Dopiero po oświadczynach pary po raz pierwszy widzą się na żywo, a następnie wspólnie sprawdzają siłę swojego uczucia w warunkach codziennego życia. Kulminacyjnym punktem telewizyjnego eksperymentu jest spotkanie przed ołtarzem, gdzie narzeczeni podejmują wiążącą decyzję o ślubie lub definitywnym rozstaniu. Premiera polskiej wersji formatu zaplanowana jest na 6 maja, a w rolę prowadzących wcieli się małżeństwo – aktorka Zofia Zborowska-Wrona oraz siatkarz Andrzej Wrona.

Zofia Zborowska-Wrona nie miała forów na studiach. Córka legendy bez protekcji!

Kim są uczestnicy "Love is Blind: Polska"? Pełna lista męskiej części obsady

Platforma streamingowa oficjalnie ujawniła tożsamość panów biorących udział w pierwszej krajowej edycji show. O znalezienie prawdziwej miłości na oczach widzów powalczy kilkunastu mężczyzn. Oto szczegółowe zestawienie kandydatów zaproszonych do głośnego reality show:

Aleksander ma 32 lata i zawodowo spełnia się jako szef kuchni oraz właściciel restauracji; Damian to 35-letni specjalista zajmujący się analityką biznesową w branży IT; Fabian w wieku 33 lat pracuje jako inżynier budownictwa, a na co dzień mieszka w Danii; Filip, 31-latek z Gdyni, pracuje w przestworzach jako steward; Filip posługujący się pseudonimem "Nowy" to 31-letni Ślązak, który zajmuje się poszukiwaniem złota w Australii; Jacek liczy 36 lat i z powodzeniem prowadzi własny barbershop; Kamil ma 27 lat i zarabia na życie jako pracownik domu maklerskiego; Kamil znany jako "UNO" to 33-latek z Norwegii, działający w branży rekrutacyjnej oraz wynajmie samochodów; Krzysztof jest 36-letnim cieślą dzielącym swoje życie między Polskę a Islandię; Lubicz w wieku 33 lat zarządza własnym concept store'em; Marcin, 30-letni ekspert prawa, specjalizuje się w obsłudze startupów; Mateusz to 31-latek, który zawodowo związany jest z bankowością; MP to 27-letni student, który niedawno wrócił do Polski z Chicago; Radek jest najmłodszy w stawce – ma 25 lat i studiuje psychologię; Robert, 33-latek, występuje przed publicznością w roli komika.

Udostępniona przez produkcję galeria zdjęć pozwala sprawdzić, jak wizualnie prezentują się bohaterowie miłosnego eksperymentu oraz podsumowuje wszystkie najważniejsze fakty na ich temat.

Harmonogram premiery "Love is Blind: Polska". Kiedy pojawią się nowe odcinki?

Pierwszy sezon polskiego "Love is Blind" zamknie się w jedenastu epizodach. Dziesięć z nich ukaże proces poznawania się w kabinach, wspólne wyjazdy oraz przygotowania przedślubne. Ostatni odcinek to z kolei specjalne spotkanie całej obsady po pewnym czasie od zakończenia zdjęć. Emisja serialu została podzielona na kilka bloków, które będą sukcesywnie udostępniane widzom platformy:

Pierwsza pula odcinków zadebiutuje 6 maja (widzowie zobaczą 5 epizodów);

Druga część trafi na platformę 13 maja (będą to 4 kolejne odcinki);

Trzecia odsłona pojawi się 20 maja (wyemitowany zostanie 1 epizod);

Czwarta część, czyli odcinek podsumowujący (Reunion), wciąż czeka na wyznaczenie oficjalnej daty premiery.

