"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4214

W ostatnim czasie w serialu "Pierwsza miłość" działo się naprawdę sporo, a skomplikowane relacje między bohaterami mocno namieszały w ich codzienności. Kalina desperacko walczyła z oskarżeniami Mikołaja i szukała pomocy u Edwarda Stryjeńskiego, ale ten odmówił zaangażowania w sprawę katastrofy na budowie, przez co Oskar sam postanowił rozwiązać ten problem. Tymczasem w szpitalu Bolesław nie mógł doczekać się wizyty rodziny, podczas gdy Angelika biła się z myślami i ostatecznie nie potrafiła wejść do sali rannego ojca. Równolegle Eliza dążyła do realizacji umowy ze Świdrem, której celem było odebranie mężowi Iskry. Spore zamieszanie wywołała też Julka, oburzona randkami ojca z jej ciotką, co pchnęło Marysię do działania mimo wyraźnego lęku Kacpra przed utratą żony. Przekonajmy się zatem, co przyniosą następne chwile spędzone z ulubionymi postaciami.

"Pierwsza miłość" odc. 4214 - streszczenie

Jurek postanawia wykorzystać pieniądze uzyskane ze zwrotu pierścionka zaręczynowego w szczytnym celu i funduje nowy piec dla Jadzi oraz jej chorej córki. Olek zauważa, jak bardzo przyjaciel przeżywa rozstanie z Adą, dlatego planuje przygotować dla niego miłą niespodziankę na działce. Tymczasem sytuacja Kaliny staje się jeszcze trudniejsza przez niefortunne działania Oskara, który mimo dobrych chęci tylko dokłada jej problemów. Kaja z satysfakcją obserwuje te wydarzenia i liczy na to, że jej rywalka ostatecznie trafi do więzienia. W tym samym czasie Kacper nie radzi sobie z zazdrością o Pawła i dopuszcza się czynu, który stawia pod znakiem zapytania jego zawodową reputację i zaufanie Marysi. Dzięki sprytnemu podstępowi mężczyzna otrzymuje wyjaśnienia, których wolałby nigdy nie poznać.

"Pierwsza miłość" odc. 4214 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa od lat przyciągają przed ekrany rzesze osób zainteresowanych ich skomplikowanymi relacjami. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby sprawdzić, czy Kacper udźwignie konsekwencje swojego zachowania. Nowe wątki rozwijają się dynamicznie, więc śledzenie każdego szczegółu jest istotne dla zrozumienia całości opowieści. Premierowa emisja tego odcinka zaplanowana jest na 12 maja 2026 o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial towarzyszy nam już od 2004 roku i ciągle udowadnia, że życie potrafi pisać najbardziej nieprzewidywalne scenariusze. Razem z Marysią, Kingą i ich przyjaciółmi przechodzimy przez codzienne wzloty i upadki, obserwując ich zmagania w malowniczym Wadlewie oraz wielkomiejskim Wrocławiu. Produkcja sprawnie łączy wątki obyczajowe z elementami kryminalnymi czy komediowymi, przez co od lat pozostaje jedną z ulubionych pozycji w ramówce. To opowieść o przyjaźni i poszukiwaniu szczęścia, w której regularnie pojawiają się znani i lubiani aktorzy. W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)