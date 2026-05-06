Roztańczone Luzztro dla CANCER FIGHTERS. Wielka impreza, na której nie może cię zabraknąć!

Roztańczone Luzztro podbija Warszawę

Roztańczone LuZZtro to wyjątkowe wydarzenie klubowe, które łączy zabawę w rytmach disco polo i dance z celem charytatywnym. Impreza odbędzie się 7 maja w warszawskim klubie Luzztro i ma na celu wsparcie fundacji Cancer Fighters. Cały dochód z tego wydarzenia zostanie przekazany na pomoc osobom walczącym z chorobami nowotworowymi.

Za poprowadzenie imprezy i zadbanie o odpowiedni klimat na scenie odpowiadać będzie Edyta Folwarska, znana prezenterka związana ze światem muzyki tanecznej i mediów rozrywkowych. Organizatorzy zapowiadają również specjalne licytacje nie tylko od klubu, ale również występujących artystów.

Start o godzinie 19, afterparty - 00:00. Cegiełka - 50+ (lub kto da więcej)

Kto wystąpi? Sprawdź ROZKŁAD JAZDY

Każda z sal będzie miała własny, indywidualny charakter, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie! Sprawdź, kto dokładnie wystąpi.

BAROWA:

DR SWAG 19:00

NOWATOR 19:30

CAMASUTRA 20:00

PLAYBOYS 20:30

PIĘKNI I MŁODZI 21:00

TOPKY 21:30

ŁOBUZY 22:00

DEFIS 22:30

MIŁY 23:00

RONNIE FERRARI 23:30

After:

23:30 - 01:30 EDD / Horyzont

01:30 - end Daro & Adamant

CRISTAL:

TOP GIRLS 19:00

COLA 19:25

MENELAOS 19:50

JUSTYNA LUBAS 20:15

MAX Z JANKOWEJ 20:45

XOXO 21:15

DZIEWCZYNY 21:40

KWESTIA 07 22:05

QINGA 22:30

LOVERS 22:50

DANCE 2 DISCO 23:15

After:

00:30 - end OMEN B2B XELU

