Roztańczone Luzztro dla CANCER FIGHTERS. Wielka impreza, na której nie może cię zabraknąć!

Roztańczone Luzztro podbija Warszawę
Roztańczone LuZZtro to wyjątkowe wydarzenie klubowe, które łączy zabawę w rytmach disco polo i dance z celem charytatywnym. Impreza odbędzie się 7 maja w warszawskim klubie Luzztro i ma na celu wsparcie fundacji Cancer Fighters. Cały dochód z tego wydarzenia zostanie przekazany na pomoc osobom walczącym z chorobami nowotworowymi.
Za poprowadzenie imprezy i zadbanie o odpowiedni klimat na scenie odpowiadać będzie Edyta Folwarska, znana prezenterka związana ze światem muzyki tanecznej i mediów rozrywkowych. Organizatorzy zapowiadają również specjalne licytacje nie tylko od klubu, ale również występujących artystów.
Start o godzinie 19, afterparty - 00:00. Cegiełka - 50+ (lub kto da więcej)
Kto wystąpi? Sprawdź ROZKŁAD JAZDY
Każda z sal będzie miała własny, indywidualny charakter, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie! Sprawdź, kto dokładnie wystąpi.
BAROWA:
- DR SWAG 19:00
- NOWATOR 19:30
- CAMASUTRA 20:00
- PLAYBOYS 20:30
- PIĘKNI I MŁODZI 21:00
- TOPKY 21:30
- ŁOBUZY 22:00
- DEFIS 22:30
- MIŁY 23:00
- RONNIE FERRARI 23:30
After:
- 23:30 - 01:30 EDD / Horyzont
- 01:30 - end Daro & Adamant
CRISTAL:
- TOP GIRLS 19:00
- COLA 19:25
- MENELAOS 19:50
- JUSTYNA LUBAS 20:15
- MAX Z JANKOWEJ 20:45
- XOXO 21:15
- DZIEWCZYNY 21:40
- KWESTIA 07 22:05
- QINGA 22:30
- LOVERS 22:50
- DANCE 2 DISCO 23:15
After:
- 00:30 - end OMEN B2B XELU