Roztańczone Luzztro dla CANCER FIGHTERS. Wielka impreza, na której nie może cię zabraknąć!

Paula Dąbrowska
2026-05-06 8:33

Już 7 maja 2026 roku wielka impreza w jednym z najlepszych klubów w Warszawie - Luzztro. Czeka na was wielkie wydarzenie, z którego cały dochód trafi do fundacji Cancer Fighters. Kto tam dokładnie wystąpi? Ile kosztuje wejście? Co przygotowano dla odwiedzających?

Roztańczone Luzztro

Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Roztańczone LuZZtro to wyjątkowe wydarzenie klubowe, które łączy zabawę w rytmach disco polo i dance z celem charytatywnym. Impreza odbędzie się 7 maja w warszawskim klubie Luzztro i ma na celu wsparcie fundacji Cancer Fighters. Cały dochód z tego wydarzenia zostanie przekazany na pomoc osobom walczącym z chorobami nowotworowymi.

Za poprowadzenie imprezy i zadbanie o odpowiedni klimat na scenie odpowiadać będzie Edyta Folwarska, znana prezenterka związana ze światem muzyki tanecznej i mediów rozrywkowych. Organizatorzy zapowiadają również specjalne licytacje nie tylko od klubu, ale również występujących artystów. 

Start o godzinie 19, afterparty - 00:00. Cegiełka - 50+ (lub kto da więcej)

Kto wystąpi? Sprawdź ROZKŁAD JAZDY

Każda z sal będzie miała własny, indywidualny charakter, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie! Sprawdź, kto dokładnie wystąpi. 

BAROWA:

  • DR SWAG 19:00
  • NOWATOR 19:30
  • CAMASUTRA 20:00
  • PLAYBOYS 20:30
  • PIĘKNI I MŁODZI 21:00
  • TOPKY 21:30
  • ŁOBUZY 22:00
  • DEFIS 22:30
  • MIŁY 23:00
  • RONNIE FERRARI 23:30

After: 

  • 23:30 - 01:30 EDD / Horyzont 
  • 01:30 - end Daro & Adamant 

CRISTAL:

  • TOP GIRLS 19:00
  • COLA 19:25
  • MENELAOS 19:50
  • JUSTYNA LUBAS 20:15
  • MAX Z JANKOWEJ 20:45
  • XOXO 21:15
  • DZIEWCZYNY 21:40
  • KWESTIA 07 22:05
  • QINGA 22:30
  • LOVERS 22:50
  • DANCE 2 DISCO 23:15

After: 

  • 00:30 - end OMEN B2B XELU
