Wielki powrót uczestników do Hotelu Paradise. Weronika wróciła do programu. A co z Tobiaszem?

Hotel Paradise 12: Rajskie Rozdanie 5.05.2026

Przez poprzednią konkurencję Oliwia miała immunitet. Chciała go oddać Roksanie, ale nie dostała zgody od Edyty Zając. Musiała sama podjąć decyzję, do kogo podchodzi.

Pary na Rajskim Rozdaniu:

Darek - Martyna i Roksana;

Andrzej - Magda;

Denis - Oliwia;

Marcel - Dominika;

Krystian - Zuzia.

Darek podjął decyzję i wybrał Roksanę. Martyna nie kryła swojego rozczarowania postawą mężczyzny.

- Uważam, że to było za mało czasu. Takie są zasady [...] Trochę zaskoczyła mnie decyzja, ale się spodziewałam [...] Przywitaliście mnie fajnie, może kontakty z niektórymi będa utrzymywać po programie. - powiedziała Martyna.

Dziewczyna była przybita po decyzji Darka. Chociaż chłopak ją przeprosił po wszystkim, było widać rozczarowanie Martyny.

- Wiem, że jesteś zmanipulowany. Twój wybór - powiedziała Martyna do Darka.

Rusza Hotel Paradise 12

Werka oficjalnie wraca do Hotelu Paradise. Co z Tobiaszem?

Jak zapowiedział już wcześniej Lektor - do programu miała wrócić Werka. Okazało się, że stanie się to właśnie w 38. odcinku. Przywitała ją Oliwia z zaskoczonym Darkiem.

- Padłam na kolana - powiedziała Oliwia na widok Weroniki.

Werka była smutna z powodu odpadnięcia Tobiasza. Nie miała takiej wiedzy.

- Przepraszam, że wyje** ci Tobiasza - powiedziała Roksana.

Roksana chciała szybko powiedzieć Weronice, co zrobił Tobiasz. Uczestnicy nie planowali jej tego od razu powiedzieć.

- Przyznał, że wasza para była wyidealizowana - przyznała Oliwka.

Weronika zawiodła się zachowaniem Tobiasza, ale bazowała tylko na słowach Oliwki.

- Zabolało mnie to trochę - przyznała Weronika.

Roksana powiedziała wprost dziewczynie, że Tobiasz odżył bez niej. Dziewczyna się trochę podłamała. Nie spodziewała się tego, że następnego dnia Rajski Bóg będzie miał dla niej taką niespodziankę. Okazało się, iż przed hotelem w wielkiej skrzynce czekał na nią... Tobiasz. Nie była zachwycona, uczestnicy odczuli chłód z jej strony. Ona sama nie wiedziała, co czuć. Chłopak chciał z nią wszystko wyjaśnić. Nie wiedział jednak, że uczestnicy przedstawili Weronice tylko swoją perspektywę.

Miłosne relacje w Hotelu Paradise. Krystian w końcu odżył?

Krystian bardzo się cieszył, że w końcu mógł być w pokoju z Zuzią. Planował z nią nie tylko wiele rozmów, ale również namiętne pocałunki. Chociaż dziewczyna nie ukrywała swojego smutku przez powrót... Werki. Widziała ona, że miał z nią dobry kontakt, siedzi z nią, przez co pojawiły się u niej wątpliwości. Postanowiła ich uratować Roksana, która powiedziała Krystianowi, co dokładnie myśli Zuzia. Psycholożka wyjaśniła też sobie wszystko z Werką. Teraz wie, że Krystian skupia się tylko na niej. Między uczestnikami w nocy doszło w nocy do namiętnych przytulasków i pocałunków.

- Było bardzo fajnie i miło - podsumowała Zuzia

Krystian nie ukrywa, że ma motylki w brzuchu i lubi dotyk Zuzi.