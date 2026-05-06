Córka Richardson zachwyca urodą. Dziennikarka pokazała zdjęcie 21-letniej córki

Zofia Malcolm robi furorę w sieci. Córka Moniki Richardson rzadko pojawia się publicznie
Dziennikarka zazwyczaj bardzo dba o prywatność swojej rodziny i stara się trzymać dzieci z dala od medialnego zgiełku. Monika Richardson niezbyt często publikuje w sieci ich zdjęcia, dlatego najnowszy post na Instagramie szybko przykuł uwagę internautów. Zaskoczenie fanów było ogromne, gdy na profilu gwiazdy pojawiła się fotografia jej 21-letniej córki.
Tomasz i Zofia to dorosłe już dzieci z drugiego małżeństwa dziennikarki. Choć oboje żyją własnym życiem, matka wciąż czuwa nad tym, by ich wizerunek nie był zbytnio eksploatowany w mediach. Każda wzmianka o nich w sieci budzi więc spore emocje wśród obserwatorów.
"Kocham, lubię, szanuję. Czasem nie zauważam jej granic i wtedy jest między nami gorzej. Ale to nie zmienia faktu, że ta relacja jest dla mnie teraz najważniejsza i wciąż najtrudniejsza w moim życiu" - pisała jakiś czas temu Monika Richardson w sieci na temat swojej relacji z córką.
Dziennikarka zachwycona urodą Zofii Malcolm. Komentarz Moniki Richardson bawi
Tym razem uwaga skupiła się wyłącznie na Zofii. Na InstaStories Moniki Richardson pojawił się czarno-biały portret 21-latki. Eleganckie i gustowne ujęcie od razu przykuło wzrok, ale równie mocno w pamięć zapadł dowcipny komentarz dołączony do fotografii. Matka żartobliwie zasugerowała, że dziewczyna zbyt mocno ją przyćmiewa.
"Zośka! Teraz to już przesadziłaś z tą urodą! Przecież córka nie może być ładniejsza od matki, tak się nie robi..." - napisała Richardson w sieci.