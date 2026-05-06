"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4211

Wiele skomplikowanych relacji i nagłych zwrotów akcji przyniósł ostatnio serial "Na Wspólnej", w którym życie bohaterów ponownie wywróciło się do góry nogami. Ola ponownie spotkała Zduńskiego, a w tym samym czasie przerażona stanem syna Otylia wyrzucała Zimińskim brak lojalności ich córki wobec Mariusza. Z kolei Junior po nieudanej rozmowie z Elizą uciekł w furii z domu i wdał się w bójkę, z której wyciągnął go dopiero Jarek pod jednym z klubów. Problemy nie ominęły też Michała, który po intensywnych chwilach spędzonych z Lucy wylądował w szpitalu z kłopotami kardiologicznymi. Choć mężczyzna próbował zataić swój stan przed ukochaną, prawda szybko wyszła na jaw, podczas gdy widzący kobietę Adamski zaczął się przed nią ukrywać. Trudno przewidzieć, jakie będą konsekwencje tych wszystkich tajemnic i wybuchów złości w najbliższej przyszłości.

"Na Wspólnej" odc. 4211 - streszczenie

Damian przebywa w areszcie i z każdym dniem czuje się coraz gorzej, dlatego Weronika podejmuje starania, aby zorganizować mu widzenie z rodziną. Monika dowiaduje się od Igora, jak nazywa się dziewczyna oskarżająca Cieślika, natomiast Sławek ustala dane kobiety, która ukradła telefon mężczyzny. Dziedzic decyduje się na radykalny krok i nachodzi podejrzaną w jej mieszkaniu, mając przy sobie broń. W tym samym czasie Eliza dowiaduje się od nauczycielki, że powtarzające się nieobecności Juniora w szkole mogą skończyć się powiadomieniem opieki społecznej. Choć kobieta stara się łagodzić sytuację, Berg nadal odmawia rozmowy z żoną, co pogłębia kryzys w ich domu. W szpitalu Kamil wyjaśnia Michałowi, że jego problemy z sercem wynikają bezpośrednio z przyjmowania środków odchudzających. Lucy zapewnia partnera o swojej miłości, a następnie konfrontuje się z Adamskim w sprawie jego długu, czego świadkiem staje się Ada.

"Na Wspólnej" odc. 4211 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu stałych odbiorców produkcji z niecierpliwością wyczekuje momentu, w którym wyjaśnią się ostatnie zawirowania w życiu mieszkańców kamienicy. Scenarzyści przygotowali na najbliższe dni sporo wątków łączących sprawy kryminalne z osobistymi dramatami. Aby nie przegapić żadnego szczegółu z życia Cieślików czy rodziny Bergów, warto zarezerwować czas w nadchodzący wieczór. Odcinek 4211 serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany 13 maja 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ta polska produkcja od lat przyciąga przed ekrany osoby ciekawe losów grupy przyjaciół, którzy wychowali się razem w domu dziecka. Fundamentem opowieści jest ich wspólne życie w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie wspierają się w trudnych chwilach i wspólnie świętują sukcesy. Obserwujemy tu, jak więzi z dzieciństwa wpływają na życie kolejnych pokoleń rodzin Brzozowskich, Ziębów oraz Hofferów. To opowieść o lojalności i codziennych wyzwaniach, które mogą spotkać każdego z nas. W serialu występują między innymi:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)