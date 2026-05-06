"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4215

W serialu "Pierwsza miłość" ostatnie dni upłynęły pod znakiem trudnych decyzji oraz dylematów, które mocno namieszały w codzienności bohaterów. Jurek przeznaczył pieniądze ze zwróconego pierścionka zaręczynowego na nowy piec dla Jadzi i jej chorej córeczki, a poruszony całą sytuacją Olek zaplanował dla niego niespodziankę na działce. Niestety dobre intencje Oskara jedynie skomplikowały i tak już trudną sytuację Kaliny, co ogromnie ucieszyło Kaję marzącą o skazaniu kobiety na więzienie. Poważne kłopoty ściągnął na siebie również Kacper, który przez zazdrość o Pawła dopuścił się czynu mogącego zniszczyć jego reputację zawodową oraz zaufanie Marysi. Dzięki sprytnemu podstępowi mężczyzna otrzymał odpowiedzi, których z pewnością wolałby nigdy nie usłyszeć. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4215 - streszczenie

W 4215. odcinku serialu "Pierwsza miłość" Edward przekazuje Kalinie istotną wiadomość o tym, że Sandra znalazła schronienie na Malcie. Kobieta, pełna niepokoju o to, co może się wydarzyć, decyduje się stawić na wezwanie prokuratora. Na miejscu okazuje się jednak, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, niż się początkowo spodziewała. W tym samym czasie Alan planuje wyjście na mecz, licząc na spotkanie z Kostkiem. Kiedy chłopiec nie pojawia się w umówionym miejscu i nie odbiera telefonu, zaniepokojony mężczyzna prosi o pomoc Mikołaja. Szybko wychodzi na jaw, że za całą sytuację odpowiadają zaniedbania ze strony Kai. Tymczasem Marta i Szymon spędzają wspólnie czas na gotowaniu i szczerych rozmowach. Po powrocie do domu kobieta przyznaje się Laurze do swojego zakochania, choć nie wie jeszcze, że radosny stan nie potrwa długo.

"Pierwsza miłość" odc. 4215 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Produkcja od lat gromadzi przed ekranami liczne grono osób ciekawych tego, jak potoczą się wzajemne relacje między postaciami. Możliwość regularnego sprawdzania, co słychać u mieszkańców Wrocławia, stała się dla wielu stałym punktem dnia. Planując czas na oglądanie, warto zanotować sobie dokładną porę emisji w ramówce. Premierowy odcinek serialu "Pierwsza miłość" o numerze 4215 będzie można obejrzeć 13 maja 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja, która od ponad dwóch dekad gości w polskich domach, łącząc wątki miłosne z elementami kryminału czy humoru. Historia zaczęła się jeszcze w 2004 roku i do dziś potrafi zaskoczyć nowymi pomysłami na przygody Marysi i jej bliskich. Akcja przeskakuje między dużym miastem a sielskim Wadlewem, co nadaje całości bardzo specyficzny klimat. To serial o ludziach takich jak my, którzy szukają szczęścia i zmagają się z codziennymi trudnościami. W obsadzie tego serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)