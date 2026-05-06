"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4215

Spis treści
W serialu "Pierwsza miłość" ostatnie dni upłynęły pod znakiem trudnych decyzji oraz dylematów, które mocno namieszały w codzienności bohaterów. Jurek przeznaczył pieniądze ze zwróconego pierścionka zaręczynowego na nowy piec dla Jadzi i jej chorej córeczki, a poruszony całą sytuacją Olek zaplanował dla niego niespodziankę na działce. Niestety dobre intencje Oskara jedynie skomplikowały i tak już trudną sytuację Kaliny, co ogromnie ucieszyło Kaję marzącą o skazaniu kobiety na więzienie. Poważne kłopoty ściągnął na siebie również Kacper, który przez zazdrość o Pawła dopuścił się czynu mogącego zniszczyć jego reputację zawodową oraz zaufanie Marysi. Dzięki sprytnemu podstępowi mężczyzna otrzymał odpowiedzi, których z pewnością wolałby nigdy nie usłyszeć. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Pierwsza miłość" odc. 4215 - streszczenie
W 4215. odcinku serialu "Pierwsza miłość" Edward przekazuje Kalinie istotną wiadomość o tym, że Sandra znalazła schronienie na Malcie. Kobieta, pełna niepokoju o to, co może się wydarzyć, decyduje się stawić na wezwanie prokuratora. Na miejscu okazuje się jednak, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, niż się początkowo spodziewała. W tym samym czasie Alan planuje wyjście na mecz, licząc na spotkanie z Kostkiem. Kiedy chłopiec nie pojawia się w umówionym miejscu i nie odbiera telefonu, zaniepokojony mężczyzna prosi o pomoc Mikołaja. Szybko wychodzi na jaw, że za całą sytuację odpowiadają zaniedbania ze strony Kai. Tymczasem Marta i Szymon spędzają wspólnie czas na gotowaniu i szczerych rozmowach. Po powrocie do domu kobieta przyznaje się Laurze do swojego zakochania, choć nie wie jeszcze, że radosny stan nie potrwa długo.
"Pierwsza miłość" odc. 4215 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Produkcja od lat gromadzi przed ekranami liczne grono osób ciekawych tego, jak potoczą się wzajemne relacje między postaciami. Możliwość regularnego sprawdzania, co słychać u mieszkańców Wrocławia, stała się dla wielu stałym punktem dnia. Planując czas na oglądanie, warto zanotować sobie dokładną porę emisji w ramówce. Premierowy odcinek serialu "Pierwsza miłość" o numerze 4215 będzie można obejrzeć 13 maja 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to produkcja, która od ponad dwóch dekad gości w polskich domach, łącząc wątki miłosne z elementami kryminału czy humoru. Historia zaczęła się jeszcze w 2004 roku i do dziś potrafi zaskoczyć nowymi pomysłami na przygody Marysi i jej bliskich. Akcja przeskakuje między dużym miastem a sielskim Wadlewem, co nadaje całości bardzo specyficzny klimat. To serial o ludziach takich jak my, którzy szukają szczęścia i zmagają się z codziennymi trudnościami. W obsadzie tego serialu występują między innymi:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)