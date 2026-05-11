Afera wokół Zbigniewa Ziobry

Afera Funduszu Sprawiedliwości (FS) to skandal dotyczący systemowego wyprowadzania publicznych pieniędzy. Za rządów Zbigniewa Ziobry środki przeznaczone dla ofiar przestępstw finansowały interesy Suwerennej Polski: od zakupu Pegasusa, przez dotacje dla fundacji Profeto, po kampanie wyborcze. Po zmianie władzy prokuratura postawiła zarzuty kluczowym urzędnikom, a śledztwo uderzyło w samo kierownictwo partii.

Wątek zagraniczny potwierdza desperację polityka. Ziobro, po początkowym pobycie na Węgrzech pod parasolem Orbána, ostatecznie uciekł do USA. Otwarcie deklaruje, że szuka „niezawisłego procesu”, kwestionując bezstronność polskich sądów i komisji śledczych. Polski rząd nie ukrywa, iż chce znaleźć rozwiązanie, aby Ziobro stawił się przed wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Wywołuje to ogromne oburzenie m.in. Prawa i Sprawiedliwości, którzy nazywają to "politycznym prześladowaniem i dręczeniem chorego człowieka".

POSEŁ PIS OSKARŻA: LUDZIE ZIOBRY ATAKOWALI MORAWIECKIEGO I RZĄD PIS!

Ekspert o sytuacji Zbigniewa Ziobry

Eksperci są podzieleni w kwestii działania polskiego rządu wokół sprawy Zbigniewa Ziobry. Profesor Bartłomiej Biskup nie ukrywa tego, że są tutaj dwie strony medalu.