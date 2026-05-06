Polska edycja Love is Blind zaskakuje widzów. Uczestnicy stworzyli pierwsze pary i pojechali do Grecji

Zasady reality show Netflixa i pełna lista uczestników Love is Blind Polska

Format randkowy "Love is Blind" uchodzi za jeden z największych hitów streamingowego giganta. Zasady opierają się na udziale ponad trzydziestu singli, którzy spędzają czas w zamkniętych pokojach i budują relacje wyłącznie na podstawie rozmów, pozbawieni możliwości zobaczenia swoich rozmówców. Celem tego eksperymentu jest podjęcie decyzji o zaręczynach bez oceny wyglądu fizycznego. Następnie narzeczeni udają się we wspólną podróż, a po miesiącu wspólnego mieszkania muszą podjąć ostateczną decyzję przy ślubnym kobiercu. Globalny sukces sprawił, że program doczekał się już wielu edycji w różnych zakątkach globu, obejmujących między innymi Stany Zjednoczone, Japonię, kraje arabskie, Brazylię, Niemcy oraz Włochy.

Zgodnie z doniesieniami serwisu Super Express w polskiej edycji miłości szuka piętnaście kobiet:

Daria reprezentująca branżę wellness w wieku 35 lat;

Ewelina zajmująca się szkoleniami i stylizacją rzęs w wieku 29 lat;

Gosia pracująca w warszawskim sektorze sprzedaży i marketingu w wieku 28 lat;

Iza związana z branżą informatyczną w wieku 31 lat;

Julia pełniąca funkcję wolontariuszki oraz ekspertki od zabiegów pielęgnacyjnych w wieku 28 lat;

Julita pracująca jako neurologopedka w wieku 37 lat;

Julka rozwijająca poznański startup fotowoltaiczny w wieku 24 lat;

Karolina będąca z zawodu bioinżynierem w wieku 30 lat;

Kinga dzieląca życie między Warszawę a Teneryfę jako agentka nieruchomości w wieku 27 lat;

Laura działająca w branży paliwowej jako specjalistka od logistyki w wieku 30 lat;

Malika zajmująca się marketingiem cyfrowym w wieku 29 lat;

Marta pracująca jako stylistka paznokci w wieku 30 lat;

Nicole pomagająca ludziom jako hipnoterapeutka w wieku 28 lat;

Paulina pochodząca z Gorzowa Wielkopolskiego i pracująca w branży golfowej na Florydzie w wieku 30 lat;

Wiktoria powracająca do ojczyzny z Irlandii w wieku 25 lat.

Dziennikarze Super Expressu przedstawili również zestawienie piętnastu mężczyzn biorących udział w formacie:

Aleksander będący szefem kuchni oraz restauratorem w wieku 32 lat;

Damian analizujący procesy biznesowe w sektorze IT w wieku 35 lat;

Fabian pracujący w Danii jako inżynier budownictwa w wieku 33 lat;

Filip latający jako steward i mieszkający w Gdyni w wieku 31 lat;

Filip o pseudonimie „Nowy”, który pochodzi ze Śląska, a w Australii poszukuje złota w wieku 31 lat;

Jacek prowadzący własny salon barberski w wieku 36 lat;

Kamil zatrudniony w domu maklerskim w wieku 27 lat;

Kamil posługujący się pseudonimem „UNO”, który łączy branżę rekrutacyjną z wynajmem samochodów w Norwegii w wieku 33 lat;

Krzysztof dzielący czas między Polskę a Islandię jako cieśla w wieku 36 lat;

Lubicz zarządzający autorskim concept storem w wieku 33 lat;

Marcin doradzający prawnie firmom typu startup w wieku 30 lat;

Mateusz rozwijający karierę w bankowości w wieku 31 lat;

MP studiujący w Polsce po powrocie z Chicago w wieku 27 lat;

Radek zgłębiający tajniki psychologii na studiach w wieku 25 lat;

Robert występujący na scenie jako komik w wieku 33 lat.

Dalsza część publikacji zdradza kluczowe szczegóły i wydarzenia zaprezentowane w pierwszych pięciu odcinkach polskiej odsłony reality show.

Burzliwe rozmowy w kabinach i pierwsze pary w Love is Blind Polska

Początkowy etap randkowania w zamkniętych pomieszczeniach przyniósł sporo niespodziewanych zwrotów akcji. Część bohaterów zraziła do siebie rozmówców zadawaniem nietaktownych i niekomfortowych pytań. Damian błyskawicznie stracił szansę u ogromnej części uczestniczek właśnie przez taki sposób prowadzenia konwersacji. Zupełnie inną strategię przyjęła Kinga, która w krótkim czasie zaskarbiła sobie sympatię wielu panów. Jej elokwencja połączona z niesamowitą umiejętnością intonowania i modulowania własnego głosu robiła gigantyczne wrażenie na ukrytych za ścianą adoratorach.

Dyskusje pomiędzy singlami przybierały bardzo różnorodny charakter. Bohaterowie chętnie dzielili się intymnymi opowieściami o swoich rodzinnych trudnościach czy zmaganiach z problemami zdrowotnymi. Z czasem konwersacje nabrały znacznie bardziej pikantnego tonu i skupiły się w dużej mierze na cielesności oraz sprawach intymnych.

Prawdziwą mieszankę wybuchową stworzył skomplikowany układ uczuciowy pomiędzy Darią, Julitą, Filipem oraz Jackiem. Obie uczestniczki obdarzyły obu panów wzajemnym zainteresowaniem. Kobiety zawarły między sobą układ polegający na niesugerowaniu się wzajemnymi sympatiami przy ostatecznych wyborach. Mężczyźni natomiast postanowili unikać otwartej rywalizacji, choć Daria otwarcie stwierdziła, że zachowanie Jacka było podyktowane wcześniejszymi działaniami Filipa.

Z pełną świadomością swoich oczekiwań do eksperymentu przystąpiła Marta. Kobieta znalazła wspólny język z trzema różnymi mężczyznami, jednak od początku podkreślała swoje priorytety. Uczestniczka zaznaczyła, że oprócz porywów serca liczy się dla niej przede wszystkim życiowa stabilizacja i to właśnie ten czynnik przeważył przy ostatecznym wyborze.

Widzowie otrzymali również ogromną dawkę szczerych i głębokich emocji. Szczególnie poruszająca okazała się historia Julity, która opowiedziała o swoim mężu. Ten wyjątkowy i chwytający za serce moment programu dobitnie udowodnił, że powierzchowne ocenianie ludzi często prowadzi do błędnych wniosków.

Z etapu randek w ciemno do kolejnej fazy programu przeszło pięć narzeczeństw:

Julia stworzyła związek z Kamilem noszącym pseudonim Uno;

Marta przyjęła oświadczyny Damiana;

Malika postanowiła kontynuować relację z Krzysztofem;

Daria zaręczyła się ze stewardem Filipem;

Julita zdecydowała się na wspólną przyszłość z Jackiem.

Twórcy formatu nie ujawnili jeszcze informacji dotyczących ewentualnych dodatkowych par, które mogły narodzić się w kabinach. Analizując poprzednie edycje z innych krajów wiemy, że produkcja rzadko zaprasza do dalszego etapu i wspólnego mieszkania absolutnie wszystkich zaręczonych uczestników.

Luksusowe wakacje w Grecji i kryzysy w parach z Love is Blind Polska

Przed premierą w sieci krążyły obawy dotyczące budżetu przeznaczonego na wyjazd integracyjny dla narzeczonych w polskiej wersji językowej. Twórcy stanęli na wysokości zadania i zorganizowali uczestnikom luksusowy pobyt w Grecji. Ekipa telewizyjna zapewniła im dostęp do prywatnych apartamentów wyposażonych w urokliwe sypialnie, leżaki oraz intymne baseny.

Bezpośredni kontakt w rzeczywistym świecie błyskawicznie obnażył prawdziwe charaktery zakochanych. Największą metamorfozę przeszła Malika, która całkowicie zmieniła swoje usposobienie względem etapu rozmów przez ścianę. Zachowanie kobiety sugerowało wręcz niechęć do bycia w relacji, a każda różnica zdań wywoływała u niej irytację. Poważne wątpliwości zaczęły targać również Krzysztofem, który najwyraźniej pożałował odrzucenia Kingi. Bohater przekazał wcześniej swojej byłej sympatii liścik informujący, że obecna sytuacja przypomina mu dawne, trudne doświadczenia, dlatego wolał zrezygnować z ponoszenia ryzyka.

Zawiązany wcześniej skomplikowany czworokąt miłosny składający się z Darii, Filipa, Jacka oraz Julity wciąż dostarcza ogromnych emocji. Choć bohaterowie funkcjonują w dwóch odrębnych związkach, gołym okiem widać ciągłe napięcie między nimi. Daria wyraźnie szuka kontaktu wzrokowego z Jackiem, podczas gdy Julita rzuca ukradkowe spojrzenia w stronę Filipa.

Trudne chwile przechodzi także Kamil Uno, który bywa wyraźnie przytłoczony dominującym charakterem Julii. Mężczyzna wykazuje się jednak gigantyczną wręcz wyrozumiałością dla wybryków partnerki, a ich relacja wydaje się opierać na naprawdę głębokim fundamencie. Ogromną szczerość i prawdziwe uczucie można również zauważyć w interakcjach pomiędzy Martą a Damianem.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.