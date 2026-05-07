"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4216

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" przyniosły sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu znanych nam postaci. Kalina dowiedziała się od Edwarda o pobycie Sandry na Malcie, a później z niepokojem udała się na wezwanie prokuratora, gdzie przeżyła spore zaskoczenie. Tymczasem Alan bezskutecznie czekał na Kostka podczas meczu, co zmusiło go do zaalarmowania Mikołaja i ujawnienia rażących zaniedbań ze strony Kai. Romantyczne chwile spędzili za to Marta i Szymon, którzy wspólnie gotowali i rozmawiali, co skłoniło kobietę do szczerego wyznania Laurze, że jest w końcu zakochana. Niestety bohaterka nie miała pojęcia, że jej obecne szczęście może okazać się bardzo ulotne. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Pierwsza miłość" odc. 4216 - streszczenie
Od samego rana Seweryn zmaga się z narastającym niepokojem, ponieważ nie może odnaleźć swojej żony. Kobieta nie wróciła na noc do domu po wieczornym zebraniu koła gospodyń i wciąż nie odbiera od niego telefonu. Tymczasem Eliza pojawia się w szpitalu u rannego Bolesława, aby poinformować go o swojej chęci wzięcia rozwodu. Mąż reaguje agresją, grozi jej śmiercią, a następnie na własne żądanie wypisuje się z kliniki. Równolegle Kalina próbuje załagodzić spór z Mikołajem, jednak na miejscu spotyka Kaję, która wywołuje głośną awanturę. Całe to zajście przeraża Kostka, który pod wpływem zachowania matki decyduje się na nagłą ucieczkę.
"Pierwsza miłość" odc. 4216 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa można śledzić regularnie na antenie telewizyjnej. Serial od lat przyciąga przed ekrany osoby ciekawe dalszych perypetii znanych postaci. Jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi wątkami, warto zaplanować czas na popołudniowy seans. Nowe fragmenty historii są dostępne codziennie w dni powszednie. "Pierwsza miłość" odcinek 4216 zostanie wyemitowany w czwartek 14 maja 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
Ten polski serial gości w domach widzów już od 2004 roku, łącząc wątki obyczajowe z elementami sensacji i komedii. Akcja toczy się głównie we Wrocławiu oraz w malowniczym Wadlewie, gdzie życie płynie swoim własnym, unikalnym rytmem. Przez lata obserwowaliśmy, jak bohaterowie dojrzewają, zakładają rodziny i radzą sobie z nieoczekiwanymi trudnościami. Twórcy chętnie poruszają ważne tematy społeczne, co sprawia, że opowieść o grupie przyjaciół wciąż pozostaje aktualna. W obsadzie tego serialu występują m.in.:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)