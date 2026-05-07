"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4216

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" przyniosły sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu znanych nam postaci. Kalina dowiedziała się od Edwarda o pobycie Sandry na Malcie, a później z niepokojem udała się na wezwanie prokuratora, gdzie przeżyła spore zaskoczenie. Tymczasem Alan bezskutecznie czekał na Kostka podczas meczu, co zmusiło go do zaalarmowania Mikołaja i ujawnienia rażących zaniedbań ze strony Kai. Romantyczne chwile spędzili za to Marta i Szymon, którzy wspólnie gotowali i rozmawiali, co skłoniło kobietę do szczerego wyznania Laurze, że jest w końcu zakochana. Niestety bohaterka nie miała pojęcia, że jej obecne szczęście może okazać się bardzo ulotne. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Pierwsza miłość" odc. 4216 - streszczenie

Od samego rana Seweryn zmaga się z narastającym niepokojem, ponieważ nie może odnaleźć swojej żony. Kobieta nie wróciła na noc do domu po wieczornym zebraniu koła gospodyń i wciąż nie odbiera od niego telefonu. Tymczasem Eliza pojawia się w szpitalu u rannego Bolesława, aby poinformować go o swojej chęci wzięcia rozwodu. Mąż reaguje agresją, grozi jej śmiercią, a następnie na własne żądanie wypisuje się z kliniki. Równolegle Kalina próbuje załagodzić spór z Mikołajem, jednak na miejscu spotyka Kaję, która wywołuje głośną awanturę. Całe to zajście przeraża Kostka, który pod wpływem zachowania matki decyduje się na nagłą ucieczkę.

"Pierwsza miłość" odc. 4216 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa można śledzić regularnie na antenie telewizyjnej. Serial od lat przyciąga przed ekrany osoby ciekawe dalszych perypetii znanych postaci. Jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi wątkami, warto zaplanować czas na popołudniowy seans. Nowe fragmenty historii są dostępne codziennie w dni powszednie. "Pierwsza miłość" odcinek 4216 zostanie wyemitowany w czwartek 14 maja 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten polski serial gości w domach widzów już od 2004 roku, łącząc wątki obyczajowe z elementami sensacji i komedii. Akcja toczy się głównie we Wrocławiu oraz w malowniczym Wadlewie, gdzie życie płynie swoim własnym, unikalnym rytmem. Przez lata obserwowaliśmy, jak bohaterowie dojrzewają, zakładają rodziny i radzą sobie z nieoczekiwanymi trudnościami. Twórcy chętnie poruszają ważne tematy społeczne, co sprawia, że opowieść o grupie przyjaciół wciąż pozostaje aktualna. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)