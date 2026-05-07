"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4216

2026-05-07 7:40

W 4216. odcinku serialu "Pierwsza miłość" sytuacja między małżonkami stanie się wyjątkowo napięta. Eliza postanawia odwiedzić Bolesława w szpitalu, jednak jej wizyta nie ma na celu wsparcia rannego męża. Kobieta zamierza przekazać mu decyzję, która może całkowicie zmienić ich dotychczasowe życie. Spotkanie to przerodzi się w niebezpieczną konfrontację, gdy mężczyzna nie przyjmie tych wieści ze spokojem.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" przyniosły sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu znanych nam postaci. Kalina dowiedziała się od Edwarda o pobycie Sandry na Malcie, a później z niepokojem udała się na wezwanie prokuratora, gdzie przeżyła spore zaskoczenie. Tymczasem Alan bezskutecznie czekał na Kostka podczas meczu, co zmusiło go do zaalarmowania Mikołaja i ujawnienia rażących zaniedbań ze strony Kai. Romantyczne chwile spędzili za to Marta i Szymon, którzy wspólnie gotowali i rozmawiali, co skłoniło kobietę do szczerego wyznania Laurze, że jest w końcu zakochana. Niestety bohaterka nie miała pojęcia, że jej obecne szczęście może okazać się bardzo ulotne. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Pierwsza miłość" odc. 4216 - streszczenie

Od samego rana Seweryn zmaga się z narastającym niepokojem, ponieważ nie może odnaleźć swojej żony. Kobieta nie wróciła na noc do domu po wieczornym zebraniu koła gospodyń i wciąż nie odbiera od niego telefonu. Tymczasem Eliza pojawia się w szpitalu u rannego Bolesława, aby poinformować go o swojej chęci wzięcia rozwodu. Mąż reaguje agresją, grozi jej śmiercią, a następnie na własne żądanie wypisuje się z kliniki. Równolegle Kalina próbuje załagodzić spór z Mikołajem, jednak na miejscu spotyka Kaję, która wywołuje głośną awanturę. Całe to zajście przeraża Kostka, który pod wpływem zachowania matki decyduje się na nagłą ucieczkę.

"Pierwsza miłość" odc. 4216 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa można śledzić regularnie na antenie telewizyjnej. Serial od lat przyciąga przed ekrany osoby ciekawe dalszych perypetii znanych postaci. Jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi wątkami, warto zaplanować czas na popołudniowy seans. Nowe fragmenty historii są dostępne codziennie w dni powszednie. "Pierwsza miłość" odcinek 4216 zostanie wyemitowany w czwartek 14 maja 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten polski serial gości w domach widzów już od 2004 roku, łącząc wątki obyczajowe z elementami sensacji i komedii. Akcja toczy się głównie we Wrocławiu oraz w malowniczym Wadlewie, gdzie życie płynie swoim własnym, unikalnym rytmem. Przez lata obserwowaliśmy, jak bohaterowie dojrzewają, zakładają rodziny i radzą sobie z nieoczekiwanymi trudnościami. Twórcy chętnie poruszają ważne tematy społeczne, co sprawia, że opowieść o grupie przyjaciół wciąż pozostaje aktualna. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
