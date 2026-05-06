Weronika i Tobiasz znowu w Hotelu Paradise. Niektóre reakcje mogą zaskoczyć. "Roksana to żmija"

Paula Dąbrowska
2026-05-06 20:56

12. sezon Hotelu Paradise powoli dobiega końca. 39 odcinek przyniósł wiele wyjaśnień, szczególnie w kwestii relacji Tobiasza i Weroniki. W tle Darek czuł zawód swoją własną decyzją. Tęsknił za Martyną i wątpił w relację z Roksaną. Co wydarzyło się w 39 odcinku?

Powrót Tobiasza wszystkich zaskoczył. Czekała jeszcze jedna niespodzianka

Tobiasz wiedział od razu, że musiał wszystko wyjaśnić sobie z Werką. Przyznał, iż się załamał po odpadnięciu dziewczyny.

- Na początku zapierałem się na 100%, że chcę po programie relacji romantycznej. Im w dalsze rozmowy, tym to wszystko opadało - powiedział Tobiasz.

Przyznał się też, że chciał powalczyć o kolejną relację, dlatego spojrzał na Martę.

- Roksana trochę żmija - powiedziała Weronika o koleżance.

Jednocześnie przyznała, że nie wierzy w relację Magdy z Andrzejem. Nie ukrywa, iż gdyby miała immunitet i nie wróciłby Tobiasz, to podeszłaby do Andrzeja. Obecnie jednak chce odzyskać zaufanie do Tobiasza i dać mu szansę na rozwój.

Rajski Bóg nawet postanowił wysłać parę na randkę. Wybrali się oni na wycieczkę rowerową po okolicy.

- Dobrze wszystko rokuje - powiedział Tobiasz o relacji z Weroniką

Darek nie ukrywa swojego zawodu Roksaną. Żałował decyzji, że nie wybrał Martyny na Rajskim Rozdaniu. Dziewczyna za to w tle wprost mówi, iż czuje się odrzucona przez mężczyznę. Według niej chłopak traktuje ją jako szansę na przetrwanie.

- Nie wiem, co mam myśleć. Ciężka sytuacja - powiedział Darek.

Roksana postanowiła z nim wszystko wyjaśnić. Okazało się, że chłopak ma za złe dziewczynie to, iż mówi to, co myśli.

- Ty jak masz interes, to jesteś miła. A jak nie masz, to odchodzisz na bok i masz wyje** - powiedział Darek.

Dziewczyna uważa, że to on się na nią obraził. Po dłuższej rozmowie oboje uznali, że muszą więcej mówić sobie wprost.

W tle rozgrywał się dramat Oliwki z Denisem. Chłopak wyczuwał średnią atmosferę ze strony dziewczyny.

