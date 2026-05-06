Matura 2026: angielski 6.05.2026. Odpowiedzi, rozwiązania, arkusze CKE

CKE Matura 2026 angielski: Data, czas trwania i najważniejsze zasady

Egzamin maturalny z języka obcego na poziomie podstawowym to jeden z obowiązkowych etapów dla każdego zdającego. Zgodnie z oficjalnym harmonogramem, matura z angielskiego odbyła się w środę, 6 maja 2026 roku o godzinie 9:00. Według wytycznych, jakie opublikowała CKE matura 2026 angielski potrwał dokładnie 120 minut. To optymalny czas na to, aby spokojnie przeanalizować wszystkie polecenia. Warto pamiętać, że na salę egzaminacyjną można było zabrać ze sobą wyłącznie długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz ważny dowód tożsamości. Nie można było zapomnieć również o zapoznaniu się z instrukcją, którą zawiera każdy arkusz angielski 2026 tuż po jego rozdaniu przez komisję.

Matura 2026 z języka angielskiego: Arkusze CKE i odpowiedzi do zadań

Gdy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni w sieci oficjalne materiały (zazwyczaj dzieje się to około godziny 14:00 w dniu egzaminu), opublikujemy arkusze maturalne angielski bezpośrednio w tym artykule. Oprócz samych plików PDF przygotujemy również propozycje rozwiązań opracowane przez doświadczonych nauczycieli. Publikacja klucza i poleceń pozwala samodzielnie oszacować swój wynik punktowy jeszcze przed otrzymaniem oficjalnych świadectw w lipcu.

Zadania maturalne z angielskiego. Co zawiera arkusz egzaminacyjny?

Każdy oficjalny arkusz maturalny angielski jest skonstruowany tak, aby kompleksowo sprawdzić Twoje kompetencje językowe (na poziomie B1/B1+ w skali ESOKJ). Aby zdać egzamin na poziomie podstawowym, musisz uzyskać minimum 30 procent punktów z całego testu. Typowe zadania maturalne angielski podzielone są na cztery główne części, z którymi mierzyłeś się w trakcie egzaminu:

Rozumienie ze słuchu: Zadania oparte na nagraniach odtwarzanych z płyty CD bezpośrednio na sali egzaminacyjnej (np. dobieranie, prawda/fałsz).

Rozumienie tekstów pisanych: Weryfikacja umiejętności czytania ze zrozumieniem i wyszukiwania konkretnych informacji w podanych artykułach lub fragmentach książek.

Znajomość środków językowych: Zadania sprawdzające poprawność gramatyczną i bogactwo słownictwa (np. luki w tekście, transformacje zdań).

Wypowiedź pisemna: Zazwyczaj jest to krótki tekst użytkowy, taki jak e-mail lub wpis na bloga, którego długość powinna wynosić od 80 do 130 wyrazów.

